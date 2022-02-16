Стала известна причина непопадания Дани Алвеса в заявку Барселоны на Лигу Европы

16 февраля 2022

Дани Алвес, Getty Images

Наставник каталонцев не уверен в своем подопечном.

Каталонская Барселона перед матчем против Наполи огласила заявку на Лигу Европы, в которую не попал Дани Алвес.

Как сообщает Diario Sport, причиной непопадания бразильца в заявку является неуверенность главного тренера клуба Хави в возможностях подопечного.

Хави считает, что 38-летний бразилец не сможет играть дважды в неделю и решил поберечь его на чемпионат.

Сообщается, что тренер пообщался с Алвесом лично, объяснив ему причину. Также он считает, что заменить Дани может Адама Траоре и защитники Рональд Араухо, Оскар Мингеса и другие.

Напомним, Барселона в 1/16 финала ЛЕ сыграет против Наполи. Матч состоится 17 февраля на Камп Ноу и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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