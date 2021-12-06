Милан потерял двух футболистов накануне ключевого матча с Атлетико

Итальянский Милан продолжает подготовку к ключевому поединку группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.
Как стало известно журналисту Джанлуке Ди Марцио, "россонери" в этом противостоянии не смогут рассчитывать на двух важных футболистов.
Тео Эрнандес пропустил тренировку команды из-за болезни. Тренерский штаб не выпустит футболиста на поле в рамках мер предосторожности.
Также не готов к мату с "матрасниками" и форвард Милана Рафаэл Леау. В недавнем матче против Салернитаны в Серии А нападающий получил повреждение. Медобследование показало, что у игрока повреждение двуглавой мышцы бедра.
Ди Марцио пока не сообщает о сроках восстановления футболистов, и Милан также официальной информации не предоставил.
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