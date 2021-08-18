Янг Бойз — Ференцварош: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов швейцарский Янг Бойз встретится с венгерским Ференцварошем.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у хозяев поля.

Так, на победу Янг Бойз предлагается коэффициент 1,48. Ничью эксперты оценили в 4,50, а победу гостей — в 6,50.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход предлагается коэффициент 1,80 (нет — 2,02).

Поединок Янг Бойз — Ференцварош состоится 18 августа и начнется в 22:00 по киевскому времени.