Кимпембе: Если ПСЖ выбьет Баварию из ЛЧ, это будет огромное достижение

Защитник парижан прокомментировал предстоящий матч против Баварии.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить капитанскую повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет еще больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.

Если мы выбьем Баварию, это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово", — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

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