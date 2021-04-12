Кимпембе: Если ПСЖ выбьет Баварию из ЛЧ, это будет огромное достижение

12 апреля 2021

Преснель Кимпембе (по центру), Getty Images

Защитник парижан прокомментировал предстоящий матч против Баварии.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить капитанскую повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет еще больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.

Если мы выбьем Баварию, это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово", — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Бавария состоится завтра, 13 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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