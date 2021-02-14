Порту — Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между португальским Порту и туринским Ювентусом, в которой "драконы" выступят в качестве домашней стороны. Компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу Порту составляет 4,20, на ничью — 3,25, на победу Ювентус — 2,05.

При этом букмекеры считают, что "зебры" вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 5,90.

Матч Порту — Ювентус состоится 17 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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