Бензема и Каземиро не попали в заявку Реала на матч с Интером

Реал отправится в Милан на матч против Интера в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
В Италию "сливочные" приедут в составе 21 человека:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе
Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско
Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго, Уго Дуро
Отметим, что в заявку Реала снова не попал Карим Бензема — француз продолжает восстанавливаться после травмы. Также не сыграют Каземиро и Эдер Милитао — они еще не излечились от коронавируса.
На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Интер — Реал.