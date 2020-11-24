Бензема и Каземиро не попали в заявку Реала на матч с Интером

Лидеры "бланкос" не помогут своей команде в важном поединке.

Реал отправится в Милан на матч против Интера в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В Италию "сливочные" приедут в составе 21 человека:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Эдегор, Иско

Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго, Уго Дуро

Отметим, что в заявку Реала снова не попал Карим Бензема — француз продолжает восстанавливаться после травмы. Также не сыграют Каземиро и Эдер Милитао — они еще не излечились от коронавируса.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Интер — Реал.