Педри: В матче с Динамо хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы

Футболист — о предстоящей встрече с киевлянами.

Киевское Динамо в рамках третьего раунда группового Лиги чемпионов встретится с каталонской Барселоной. Полузащитник "сине-гранатовых" Педри прокомментировал предстоящий поединок.

"Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность. В матче с Динамо хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы".

"Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут. На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда".

"Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное – играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности".

Также Педри вспомнил свой первый гол за каталонцев в Лиге чемпионов и рассказал о важности Лионеля Месси.

"Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота Ференцвароша, чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день. Что касается Месси, то он очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться", — сказал футболист на пресс-конференции.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится на Камп Ноу в среду, 4 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.