Главные интриги третьего тура Лиги чемпионов

Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.

Лига чемпионов продолжает идти в очень высоком темпе — на носу третий тур группового этапа, который, как и предыдущие, ставит много вопросов. Уже много команд смогли удивить, а кому-то есть за что реабилитироваться.

Сможет ли Шахтер обыграть Боруссию М и укрепить свои позиции? Кто выйдет победителем из дуэли Реал — Интер? Сможет ли обескровленное коронавирусом Динамо удивить Барселону? Ждать ли реванша от Лейпцига? Даст ли Аталанта отпор Ливерпулю?

Подтвердит ли Шахтер притязания на плей-офф?

Шахтер после двух туров набрал четыре очка. Фактически, "горняки" разжились баллами там, где от них мало что ждали. Теперь же нужно подтвердить свои притязания на выход из группы в поединке с Боруссией М, которая тоже смогла удивить лидеров квартета и дважды обидно теряла очки лишь под занавес поединка.

Костяк "горняков" постепенно вернулся к постоянным тренировкам и теперь у Луиша Каштру куда больший выбор состава. Тем не менее, в Шахтере сразу объяснили, что коронавирус — не шутки, а потому переболевшие будут аккуратно втягиваться в игру.

Боруссия М, в свою очередь, продолжила серию успешных выступлений и в рамках поединка чемпионата Германии минимально обыграла Лейпциг, который к тому моменту лидировал в турнирной таблице. Шахтеру придется постараться, чтобы нейтрализовать атакующих футболистов Боруссии М. Победа может приблизить дончан к тому, во что никто перед началом турнира не верил.

Битва аутсайдеров группы В: Реал или Интер?

Достаточно неожиданно именно Реал и Интер занимают последнюю и предпоследнюю позиции квартета после двух сыгранных матчей. Мадридцы, в целом, переживают кризис, и уже даже поднимался вопрос увольнения Зинедина Зидана, но эмоции поутихли после победы "сливочных" в принципиальном поединке против Барселоны.

Интер же просто не отличается стабильностью, чередуя хорошие поединки с провальными. Большой проблемой для команды Конте станет отсутствие Ромелу Лукаку. К тому же, Санчес травмирован, а Лаутаро Мартинес переживает спад. Очень интересно будет глянуть на такую атаку Интера против не самой впечатляющей в последнее время обороны Реала. Какая из команд схватится за спасательный круг?

Повторит ли Динамо подвиг Шахтера?

Динамо отправилось в Барселону без тринадцати игроков первой команды. У киевлян большие проблемы с комплектацией состава из-за коронавируса, который оставил за бортом важного поединка девять футболистов, включая двух вратарей, и ассистента Мирчи Луческу Эмила Караса. Интересно, что придумает румынский специалист, особенно на левом фланге обороны.

На любой результат Динамо будут смотреть через призму вояжа Шахтера в Мадрид — "горняки" без большого количества основных игроков обыграли Реал. Сможет ли другая украинская команда повторить чудо? Большой вопрос. Если смотреть объективно, то заболели лишь четыре игрока основы, но важность Бущана, Миколенко, Шапаренко и Караваева сейчас слишком велика.

Конечно, есть вариант, что поединок вообще не состоится в назначенный срок. Согласно протоколу УЕФА,если еще один футболист Динамо из списка А заболеет коронавирусом, то матч будут вынуждены перенести, так как сейчас в заявке Динамо на игру 13 человек из списка А — минимальное допустимое количество.

Сможет ли Лейпциг взять реванш у ПСЖ?

Шикарное путешествие Лейпцига в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов подошло к концу после поединка с Пари Сен-Жермен в полуфинале. Подопечные Нагельсманна остановились за шаг от решающего матча и, определенно, жаждут взять реванш. Однако их форма не располагает к большим подвигам. Сперва "быки" проиграли Манчестер Юнайтед со счетом 0:5, а позже уступили Боруссии М в Бундеслиге.

У парижан, в свою очередь, достаточно много травмированных, среди которых есть и Неймар. Томасу Тухелю придется поломать голову над стартовым составом, который сможет справиться с прессингом соперника. В любом случае, поединок обещает быть очень напряженным, а тот факт, что Манчестер Юнайтед может набрать шесть очков против Башакшехира и практически гарантировать себе выход из группы, добавляет груза ответственности обеим командам.

Удивит ли Аталанта оборону Ливерпуля?

Ливерпуль потерял Вирджила ван Дейка на длительный срок и теперь приучается к игре без своего лидера. Эксперты прогнозировали, что "красные" станут пропускать намного больше голов, но пока что такой эффект не ощущается. Юрген Клопп находится скрытые ресурсы в молодежном составе, а его команда за счет организации игры не дает соперникам разгуляться.

Первое испытание Аяксом, который очень хорошо действует в атаке, оборона мерсисайдцев выдержала без особых трудностей. Однако впереди не менее простой поединок против Аталанты, которая, пусть переживает и не лучший отрезок сезона, но всегда готова терроризировать оборону соперника все 90 минут игрового времени.