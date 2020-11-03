Главные интриги третьего тура Лиги чемпионов

03 ноября 2020

Главные интриги третьего тура Лиги чемпионов

Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.

Лига чемпионов продолжает идти в очень высоком темпе — на носу третий тур группового этапа, который, как и предыдущие, ставит много вопросов. Уже много команд смогли удивить, а кому-то есть за что реабилитироваться.

Сможет ли Шахтер обыграть Боруссию М и укрепить свои позиции? Кто выйдет победителем из дуэли Реал — Интер? Сможет ли обескровленное коронавирусом Динамо удивить Барселону? Ждать ли реванша от Лейпцига? Даст ли Аталанта отпор Ливерпулю?

Подтвердит ли Шахтер притязания на плей-офф?

Шахтер после двух туров набрал четыре очка. Фактически, "горняки" разжились баллами там, где от них мало что ждали. Теперь же нужно подтвердить свои притязания на выход из группы в поединке с Боруссией М, которая тоже смогла удивить лидеров квартета и дважды обидно теряла очки лишь под занавес поединка.

Костяк "горняков" постепенно вернулся к постоянным тренировкам и теперь у Луиша Каштру куда больший выбор состава. Тем не менее, в Шахтере сразу объяснили, что коронавирус — не шутки, а потому переболевшие будут аккуратно втягиваться в игру. 

Боруссия М, в свою очередь, продолжила серию успешных выступлений и в рамках поединка чемпионата Германии минимально обыграла Лейпциг, который к тому моменту лидировал в турнирной таблице. Шахтеру придется постараться, чтобы нейтрализовать атакующих футболистов Боруссии М. Победа может приблизить дончан к тому, во что никто перед началом турнира не верил.

Битва аутсайдеров группы В: Реал или Интер?

Достаточно неожиданно именно Реал и Интер занимают последнюю и предпоследнюю позиции квартета после двух сыгранных матчей. Мадридцы, в целом, переживают кризис, и уже даже поднимался вопрос увольнения Зинедина Зидана, но эмоции поутихли после победы "сливочных" в принципиальном поединке против Барселоны.

Интер же просто не отличается стабильностью, чередуя хорошие поединки с провальными. Большой проблемой для команды Конте станет отсутствие Ромелу Лукаку. К тому же, Санчес травмирован, а Лаутаро Мартинес переживает спад. Очень интересно будет глянуть на такую атаку Интера против не самой впечатляющей в последнее время обороны Реала. Какая из команд схватится за спасательный круг?

Повторит ли Динамо подвиг Шахтера?

Динамо отправилось в Барселону без тринадцати игроков первой команды. У киевлян большие проблемы с комплектацией состава из-за коронавируса, который оставил за бортом важного поединка девять футболистов, включая двух вратарей, и ассистента Мирчи Луческу Эмила Караса. Интересно, что придумает румынский специалист, особенно на левом фланге обороны.

На любой результат Динамо будут смотреть через призму вояжа Шахтера в Мадрид — "горняки" без большого количества основных игроков обыграли Реал. Сможет ли другая украинская команда повторить чудо? Большой вопрос. Если смотреть объективно, то заболели лишь четыре игрока основы, но важность Бущана, Миколенко, Шапаренко и Караваева сейчас слишком велика.

Конечно, есть вариант, что поединок вообще не состоится в назначенный срок. Согласно протоколу УЕФА,если еще один футболист Динамо из списка А заболеет коронавирусом, то матч будут вынуждены перенести, так как сейчас в заявке Динамо на игру 13 человек из списка А — минимальное допустимое количество.

Сможет ли Лейпциг взять реванш у ПСЖ?

Шикарное путешествие Лейпцига в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов подошло к концу после поединка с Пари Сен-Жермен в полуфинале. Подопечные Нагельсманна остановились за шаг от решающего матча и, определенно, жаждут взять реванш. Однако их форма не располагает к большим подвигам. Сперва "быки" проиграли Манчестер Юнайтед со счетом 0:5, а позже уступили Боруссии М в Бундеслиге.

У парижан, в свою очередь, достаточно много травмированных, среди которых есть и Неймар. Томасу Тухелю придется поломать голову над стартовым составом, который сможет справиться с прессингом соперника. В любом случае, поединок обещает быть очень напряженным, а тот факт, что Манчестер Юнайтед может набрать шесть очков против Башакшехира и практически гарантировать себе выход из группы, добавляет груза ответственности обеим командам. 

Удивит ли Аталанта оборону Ливерпуля?

Ливерпуль потерял Вирджила ван Дейка на длительный срок и теперь приучается к игре без своего лидера. Эксперты прогнозировали, что "красные" станут пропускать намного больше голов, но пока что такой эффект не ощущается. Юрген Клопп находится скрытые ресурсы в молодежном составе, а его команда за счет организации игры не дает соперникам разгуляться.

Первое испытание Аяксом, который очень хорошо действует в атаке, оборона мерсисайдцев выдержала без особых трудностей. Однако впереди не менее простой поединок против Аталанты, которая, пусть переживает и не лучший отрезок сезона, но всегда готова терроризировать оборону соперника все 90 минут игрового времени. 

 
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