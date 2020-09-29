Динамо сделало весомый шаг к успеху в первом тайме против Гента

Подопечные Мирчи Луческу обеспечили себе преимущество в два мяча в ответном поединке уже к моменту ухода на перерыв (2:0).

В ситуации, когда обеим командам есть что терять в отдельно взятом поединке, вполне очевидно, что они имеют право играть в закрытый футбол. К счастью для болельщиков, киевское Динамо и бельгийский Гент в первом матче своей ответной дуэли об этом и не помышляли. Быстрая разведка чужих половин, и вот, хозяева поля уже уверенно пристреливаются с дальних дистанций, а гости отвечают острыми передачами с флангов.

Динамо удалось сделать решительный шаг первыми. Супряга ушел на рывке от Пластуна в правом фланге штрафной, после чего прострелил во вратарскую на Буяльского, завершив тем самым затяжную стенку с партнером, а полузащитник пробил пяткой, выскочив между защитником и голкипером. Получив преимущество на табло примерно в тот же период, что в гостевом матче, коллектив Луческу почувствовал себя уж слишком раскованно на своей половине, что мгновенно привело к ошибках при передаче. Бущану пришлось впервые вступить в игру после оплошности Забарного внутри своей штрафной, после чего Депуатр выдавал скидку под удар для Букари.

Стоит отметить, что киевляне сумели быстро извлечь урок из собственных неудачных действий, и больше подобных огрехов на своей половине не допускали. Вместо этого, Динамо предложило соперникам несколько разительных атак, в одной из которых удар Шапаренко со средней дистанции отправил мяч в штангу, а Караваев не удачно сыграл на добивании. Предвестник перед бурей — через несколько минут мяч попал в руку находящемуся внутри штрафной Пластуну во время прострела с правого фланга от Жерсона, что стало поводом назначить пенальти в ворота гостей. Де Пена уверенно реализовал командный шанс ударом в правый нижний угол.

Вновь повторилась ситуация, когда "бело-синие" наказывали соперников за персональные ошибки. Хуже всех в составе Гента показывал себя Пластун, уже до перерыва получив предупреждение за проваленный эпизод борьбы на фланге. Динамо вполне могло закончить все еще в первом тайме, но второму пенальти в ворота Гента не дал состоятся VAR, увидев офсайд в момент передачи Де Пены на Супрягу в левый фланг штрафной, после чего Владислав был сбит усилиями Нгадеу. Пришлось понервничать перед свистком на перерыв по этой причине — Гент пошел в массированное наступление через фланги, и взял количеством исполняемых подач, однако Бущан уверенно играл на ленточке, поэтому на второй тайм Динамо могло выходить с солидным запасом уверенности.

Матч Динамо — Гент начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.