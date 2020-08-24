Тиаго намерен перейти в Ливерпуль, несмотря на победу в Лиге чемпионов

24 августа 2020

Тиаго Алькантара, Getty Images

Испанский хавбек не изменил своего решение и хочет присоединиться к команде Юргена Клоппа.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара по-прежнему склоняется к переходу в Ливерпуль, который является одним из главных претендентов на его подписание. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, на решение 29-летнего испанца переехать на Энфилд никак не повлияла вчерашняя победа мюнхенцев в Лиге чемпионов.

Таким образом, Тиаго станет игроком Ливерпуля в текущее трансферное окно, если мерсисайдцы в конечном итоге удовлетворят финансовые требования Баварии. По данным различных изданий, эта сумма составляет 30 миллионов евро.

Напомним, ранее главный тренер баварцев Ханси Флик высказал неопределенность касательно будущего Тиаго Алькантары.

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