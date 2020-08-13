Лейпциг — Атлетико: кто фаворит противостояния

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках четвертьфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов Лейпциг и Атлетико встретятся в Лиссабоне.

Лейпциг — Атлетико

Четверг, 13 августа, 22:00, Лиссабон, Жозе Альваладе. Главный арбітр — Шимон Марчиняк. Трансляция на канале Футбол 2

После драматичного первого матча между ПСЖ и Аталантой в мини-турнире Лиги чемпионов, который проходит в Португалии, выяснять отношения на футбольном поле предстоит и Атлетико с Лейпцигом. Поскольку судьба этой дуэли будет решаться в одном матче, то результат спрогнозировать довольно сложно.

На пути к четвертьфиналу обе команды смогли пройти серьезных соперников, которые выступали в прошлогоднем финале Лиги чемпионов. Лейпциг в обоих матчах одолел Тоттенхэм и при этом не пропустил ни одного гола от команды Жозе Моуриньо. Атлетико же справился с пока еще действующим обладателем трофея – Ливерпулем, также победив в обоих встречах. Оба коллектива имели достаточно времени, чтобы подготовиться к этому поединку, и теперь должны показать свою силу на футбольном поле.

Фаворитом противостояния все же считается мадридский клуб. Так, компания Фаворит отдает предпочтение Атлетико, оценивая вероятность победы команды коэффициентом 2,17. Шансы на успех "быков" оцениваются в 3,75, тогда как коэффициент на ничью составляет 3,2. Подтвердятся ли предположения букмекеров?

Матч Лейпциг – Атлетико состоится сегодня в Лиссабоне и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.