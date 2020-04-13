Матчи 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов пройдут без зрителей в формате одной игры

СМИ сообщают, что УЕФА и ECА пришли к компромиссу.

Ассоциация европейских клубов (ECA) и УЕФА пришли к соглашению, сообщает Cadena Ser.

Источник информирует, что чемпионаты будут доиграны без зрителей. Затем, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся в августе, после завершения национальных первенств.

Четвертьфинал и полуфинал еврокубков будут проходить в формате одного матча на нейтральном поле. Ожидается, что новый сезон начнется в сентябре.

Напомним, что сейчас из турниров под эгидой УЕФА продолжают играть матчи лишь в чемпионате Беларуси.

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