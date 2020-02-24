Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей

Football.ua рассказывает о расписании розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Финал Лиги чемпионов-2019/20 запланирован на 30 мая 2020 года и состоится в турецком городе Стамбул на Олимпийском Стадионе (Ататюрк).

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2019/20:

Календарь

25-28 июня: Предварительный раунд квалификации

9/10 — 16/17 июля: Первый раунд квалификации

23/24 — 30/31: Второй раунд квалификации

6/7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи

13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи

20/21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи

27/28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

Групповой этап

29 августа: Жеребьевка группового этапа в Монако

17/18 сентября: Групповой этап, первый тур

1/2 октября: Групповой этап, второй тур

22/22 октября: Групповой этап, третий тур

5/6 ноября: Групповой этап, четвертый тур

26/27 ноября: Групповой этап, пятый тур

10/11 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф

16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала

18/19/25/26 февраля: 1/8 финала, первые матчи

10/11/17/18 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

7/8 апреля: 1/4 финала, первые матчи

14/15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

28/29 апреля: 1/2 финала, первые матч

5/6 мая: 1/2 финала, ответные матчи

30 мая: Финал

Предварительный раунд

Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра) 0:1

Феронинели (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0

Финал

Феронинели (Косово) — Санта-Колома (Андорра) 2:1

Первый отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Северная Македония) 0:1

Судува — Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Арарат-Армения (Армения) — АИК (Швеция) 2:1

Астана (Казахстан) — Клуж (Румуния) 1:0

Партизани (Албания) — Карабах (Азербайджан) 0:0

Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия) 0:3

Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта) 2:2

ТНС (Уэльс) — Фероникели (Косово) 2:2

ХИК (Финляндия) — Торшавн (Фарерские острова) 3:0

Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия) 0:2

Дандаолк (Ирландия) — Рига (Латвия) 0:0

Ференцварош (Венгрия) — Лудогорец (Болгария) 2:1

БАТЕ (Беларусь) — Пяст Гливице (Польша) 1:1

Валюр (Исландия) — Марибор (Словения) 0:3

Слован Братислава (Словакия) — Сутьеска (Черногория) 1:1

Сараево (Босния и Герцеговина) — Селтик (Шотландия) 1:3

Ответные матчи

Шкендия (Северная Македония) — Нымме Калью (Эстония) 1:2

Црвена Звезда (Сербия) – Судува 2:1

АИК (Швеция) – Арарат-Армения (Армения) 3:1

Клуж (Румуния) – Астана (Казахстан) 3:1

Карабах (Азербайджан) — Партизани (Албания) 2:0

Сабуртало (Грузия) – Шериф (Молдова) 1:3

Валлетта (Мальта) — Дюделанж (Люксембург) 1:1

Фероникели (Косово) — ТНС (Уэльс) 0:1

Торшавн (Фарерские острова) — ХИК (Финляндия) - 2:2

Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) 4:0

Рига (Латвия) – Дандаолк (Ирландия) 0:0 (по пенальти 4:5)

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) 2:3

Пяст Гливице (Польша) – БАТЕ (Беларусь) 1:2

Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) 2:0

Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) 1:1 (по пенальти 3:2)

Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина) 2:1

Второй отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0

БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия) 2:1

Нью-Сейнтс (Уэльс) — Копенгаген (Дания) 0:2

Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта) 3:1

Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 1:1

Сабуртало (Грузия) — Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония) 5:0

Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия) 2:0

Сутьеска (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) 0:1

Марибор (Словения) — АИК (Швеция) 2:1

Ответные матчи

Маккаби Тель-Авив (Израиль) - ЧФР Клуж (Румыния) 2:2

Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь) 2:0

Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс) 1:0

Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия) 1:1

Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия) 3:0

Динамо Загреб (Хорватия) - Сабуртало (Грузия) 3:0

Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия) 0:2

ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия) 2:1

АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория) 3:0

АИК (Швеция) - Марибор (Словения) 3:2 (в дополнительное время)

Путь представителей лиг

Первые матчи

Виктория Пльзень (Чехия) — Олимпиакос (Греция) 0:0

ПСВ (Нидерланды) — Базель (Швейцария) 3:2

Ответные матчи

Олимпиакос (Греция) — Виктория Пльзень (Чехия) 4:0

Базель (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) 2:1

Третий отборочный раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

ЧФР Клуж (Румыния) — Селтик (Шотландия) 1:1

АПОЕЛ (Кипр) — Карабах (Азербайджан) 1:2

ПАОК (Греция) — Аякс (Нидерланды) 2:2

Динамо Загреб (Хорватия) — Ференцварош (Венгрия) 1:1

Црвена Звезда (Сербия) — Копенгаген (Дания) 1:1

Марибор (Словения) — Русенборг (Норвегия) 1:3

Ответные матчи Селтик (Шотландия) — ЧФР Клуж (Румыния) 3:4

Карабах (Азербайджан) — АПОЕЛ (Кипр) 0:2

Аякс (Нидерланды) — ПАОК (Греция) 3:2

Ференцварош (Венгрия) — Динамо Загреб (Хорватия) 0:4

Копенгаген (Дания) — Црвена Звезда (Сербия) 1:1, 6:7 по пен

Русенборг (Норвегия) — Марибор (Словения) 3:1

Путь представителей лиг

Первые матчи

Истанбул Башакшехир (Турция) — Олимпиакос (Греция) 0:1

Краснодар (Россия) — Порту (Португалия) 0:1

Брюгге (Бельгия) — Динамо Киев (Украина) 1:0

Базель (Швейцария) — ЛАСК (Австрия) 1:2

Ответные матчи

Олимпиакос (Греция) - Истанбул Башакшехир (Турция) 2:0

Порту (Португалия) - Краснодар (Россия) 2:3

Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия) 3:3

ЛАСК (Австрия) — Базель (Швейцария) 3:1

Первый тур

Группа А:

Брюгге — Галатасарай 0:0

ПСЖ — Реал 3:0

Группа B:

Олимпиакос — Тоттенхэм 2:2

Бавария — Црвена Звезда 3:0

Группа C:

Шахтер — Ман Сити 0:3

Динамо З — Аталанта 4:0

Группа D:

Атлетико — Ювентус 2:2

Байер — Локомотив 1:2

Группа E:

Наполи — Ливерпуль 2:0

Зальцбург — Генк 6:2

Группа F:

Интер — Славия П 1:1

Боруссия Д — Барселона 0:0

Группа G:

Лион — Зенит 1:1

Бенфика — Лейпциг 1:2

Группа H:

Челси — Валенсия 0:1

Аякс — Лилль 3:0

Второй тур

Группа A:

Реал — Брюгге 2:2

Галатасарай — ПСЖ 0:1

Группа B:

Тоттенхэм — Бавария 2:7

Црвена Звезда — Олимпиакос 3:1

Группа C:

Аталанта — Шахтер 1:2

Манчестер Сити — Динамо З 2:0

Группа D:

Ювентус — Байер 3:0

Локомотив — Атлетико 0:2

Группа E:

Генк — Наполи 0:0

Ливерпуль — Зальцбург 4:3

Группа F:

Славия П — Боруссия Д 0:2

Барселона — Интер 2:1

Группа G:

Зенит — Бенфика 3:1

Лейпциг — Лион 0:2

Группа H:

Валенсия — Аякс 0:3

Лилль — Челси 1:2

Третий тур

Группа A

Брюгге — ПСЖ 0:5

Галатасарай — Реал 0:1

Группа B

Олимпиакос — Бавария 2:3

Тоттенхэм — Црвена Звезда 5:0

Группа C

Шахтер — Динамо З 2:2

Ман Сити — Аталанта 5:1

Группа D

Атлетико — Байер 1:0

Ювентус — Локомотив 2:1

Группа E

Зальцбург — Наполи 2:3

Генк — Ливерпуль 1:4

Группа F

Интер — Боруссия Д 2:0

Славия П — Барселона 1:2

Группа G

Лейпциг — Зенит 2:1

Бенфика — Лион 2:1

Группа H

Лилль — Валенсия 1:1

Аякс — Челси 0:1

Четвертый тур

Группа A

ПСЖ — Брюгге 1:0

Реал — Галатасарай 6:0

Группа B

Бавария — Олимпиакос 2:0

Црвена Звезда — Тоттенхэм 0:4

Группа C

Динамо Загреб - Шахтер 3:3

Аталанта — Ман Сити 1:1

Группа D

Байер Атлетико 2:1

Локомотив — Ювентус 1:2

Группа E

Наполи — Зальцбург 1:1

Ливерпуль — Генк 2:2

Группа F

Боруссия Д — Интер 3:2

Барселона — Славия П 0:0

Группа G

Зенит — Лейпциг 0:2

Лион — Бенфика 3:1

Группа H

Валенсия — Лилль 4:1

Челси — Аякс 4:4

Пятый тур

Группа A

Галатасарай — Брюгге 1:1

Реал — ПСЖ 2:2

Группа B

Црвена Звезда — Бавария 0:6

Тоттенхэм — Олимпиакос 4:2

Группа C

Аталанта — Динамо З 2:0

Манчестер Сити — Шахтер 1:1

Группа D

Локомотив — Байер 0:2

Ювентус — Атлетико 1:0

Группа E

Ливерпуль — Наполи 1:1

Генк — Зальцбург 1:4

Группа F

Барселона — Боруссия Д 3:1

Славия — Интер 1:3

Группа G

Зенит — Лион 2:0

Лейпциг — Бенфика 2:2

Группа H

Валенсия — Челси 2:2

Лилль — Аякс 0:2

Шестой тур

11 декабря

Шахтер - Аталанта 0:3

Динамо З - Манчестер Сити 1:4

Атлетико - Локомотив 2:0

Бавария - Тоттенхэм 3:1

Байер - Ювентус 0:2

Брюгге - Реал 1:3

Олимпиакос - Црвена Звезда 1:0

ПСЖ - Галатасарай 5:0

10 декабря

Зальцбург - Ливерпуль 0:2

Наполи - Генк 4:0

Аякс - Валенсия 0:1

Бенфика - Зенит 3:0

Боруссия Д - Славия 2:1

Интер - Барселона 1:2

Лион — РБ Лейпциг 2:2

Челси - Лилль 2:1

1/8 финала

Первые матчи

Атлетико Мадрид — Ливерпуль - 1:0

Боруссия Д — ПСЖ - 2:1

Аталанта — Валенсия 4:1

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

25.02.20 (22:00) Челси — Бавария

25.02.20 (22:00) Наполи — Барселона

26.02.20 (22:00) Лион — Ювентус

26.02.20 (22:00) Реал Мадрид — Манчестер Сити

Ответные матчи



10.03.20 (22:00) РБ Лейпциг — Тоттенхэм

10.03.20 (22:00) Валенсия — Аталанта

11.03.20 (22:00) ПСЖ — Боруссия Д

11.03.20 (22:00) Ливерпуль — Атлетико Мадрид

17.03.20 (22:00) Манчестер Сити — Реал Мадрид

17.03.20 (22:00) Ювентус — Лион

18.03.20 (22:00) Барселона — Наполи

18.03.20 (22:00) Бавария — Челси