Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей

Финал Лиги чемпионов-2019/20 запланирован на 30 мая 2020 года и состоится в турецком городе Стамбул на Олимпийском Стадионе (Ататюрк).
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2019/20:
Календарь
25-28 июня: Предварительный раунд квалификации
9/10 — 16/17 июля: Первый раунд квалификации
23/24 — 30/31: Второй раунд квалификации
6/7 августа: Третий отборочный раунд, первые матчи
13 августа: Третий отборочный раунд, ответные матчи
20/21 августа: Раунд плей-офф, первые матчи
27/28 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
Групповой этап
29 августа: Жеребьевка группового этапа в Монако
17/18 сентября: Групповой этап, первый тур
1/2 октября: Групповой этап, второй тур
22/22 октября: Групповой этап, третий тур
5/6 ноября: Групповой этап, четвертый тур
26/27 ноября: Групповой этап, пятый тур
10/11 декабря: Групповой этап, шестой тур
Плей-офф
16 декабря: Жеребьевка 1/8 финала
18/19/25/26 февраля: 1/8 финала, первые матчи
10/11/17/18 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
7/8 апреля: 1/4 финала, первые матчи
14/15 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
28/29 апреля: 1/2 финала, первые матч
5/6 мая: 1/2 финала, ответные матчи
30 мая: Финал
Предварительный раунд
Тре Пенне (Сан-Марино) — Санта-Колома (Андорра) 0:1
Феронинели (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) 1:0
Финал
Феронинели (Косово) — Санта-Колома (Андорра) 2:1
Первый отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Нымме Калью (Эстония) — Шкендия (Северная Македония) 0:1
Судува — Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Арарат-Армения (Армения) — АИК (Швеция) 2:1
Астана (Казахстан) — Клуж (Румуния) 1:0
Партизани (Албания) — Карабах (Азербайджан) 0:0
Шериф (Молдова) — Сабуртало (Грузия) 0:3
Дюделанж (Люксембург) — Валлетта (Мальта) 2:2
ТНС (Уэльс) — Фероникели (Косово) 2:2
ХИК (Финляндия) — Торшавн (Фарерские острова) 3:0
Линфилд (Северная Ирландия) — Русенборг (Норвегия) 0:2
Дандаолк (Ирландия) — Рига (Латвия) 0:0
Ференцварош (Венгрия) — Лудогорец (Болгария) 2:1
БАТЕ (Беларусь) — Пяст Гливице (Польша) 1:1
Валюр (Исландия) — Марибор (Словения) 0:3
Слован Братислава (Словакия) — Сутьеска (Черногория) 1:1
Сараево (Босния и Герцеговина) — Селтик (Шотландия) 1:3
Ответные матчи
Шкендия (Северная Македония) — Нымме Калью (Эстония) 1:2
Црвена Звезда (Сербия) – Судува 2:1
АИК (Швеция) – Арарат-Армения (Армения) 3:1
Клуж (Румуния) – Астана (Казахстан) 3:1
Карабах (Азербайджан) — Партизани (Албания) 2:0
Сабуртало (Грузия) – Шериф (Молдова) 1:3
Валлетта (Мальта) — Дюделанж (Люксембург) 1:1
Фероникели (Косово) — ТНС (Уэльс) 0:1
Торшавн (Фарерские острова) — ХИК (Финляндия) - 2:2
Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) 4:0
Рига (Латвия) – Дандаолк (Ирландия) 0:0 (по пенальти 4:5)
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) 2:3
Пяст Гливице (Польша) – БАТЕ (Беларусь) 1:2
Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) 2:0
Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) 1:1 (по пенальти 3:2)
Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина) 2:1
Второй отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
ЧФР Клуж (Румыния) — Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0
БАТЭ (Беларусь) — Русенборг (Норвегия) 2:1
Нью-Сейнтс (Уэльс) — Копенгаген (Дания) 0:2
Ференцварош (Венгрия) — Валлетта (Мальта) 3:1
Дандолк (Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 1:1
Сабуртало (Грузия) — Динамо Загреб (Хорватия) 0:2
Селтик (Шотландия) — Нымме Калью (Эстония) 5:0
Црвена Звезда (Сербия) — ХИК (Финляндия) 2:0
Сутьеска (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) 0:1
Марибор (Словения) — АИК (Швеция) 2:1
Ответные матчи
Маккаби Тель-Авив (Израиль) - ЧФР Клуж (Румыния) 2:2
Русенборг (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь) 2:0
Копенгаген (Дания) - Нью-Сейнтс (Уэльс) 1:0
Валлетта (Мальта) - Ференцварош (Венгрия) 1:1
Карабах (Азербайджан) - Дандолк (Ирландия) 3:0
Динамо Загреб (Хорватия) - Сабуртало (Грузия) 3:0
Нымме Калью (Эстония) - Селтик (Шотландия) 0:2
ХИК (Финляндия) - Црвена Звезда (Сербия) 2:1
АПОЭЛ (Кипр) - Сутьеска (Черногория) 3:0
АИК (Швеция) - Марибор (Словения) 3:2 (в дополнительное время)
Путь представителей лиг
Первые матчи
Виктория Пльзень (Чехия) — Олимпиакос (Греция) 0:0
ПСВ (Нидерланды) — Базель (Швейцария) 3:2
Ответные матчи
Олимпиакос (Греция) — Виктория Пльзень (Чехия) 4:0
Базель (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) 2:1
Третий отборочный раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
ЧФР Клуж (Румыния) — Селтик (Шотландия) 1:1
АПОЕЛ (Кипр) — Карабах (Азербайджан) 1:2
ПАОК (Греция) — Аякс (Нидерланды) 2:2
Динамо Загреб (Хорватия) — Ференцварош (Венгрия) 1:1
Црвена Звезда (Сербия) — Копенгаген (Дания) 1:1
Марибор (Словения) — Русенборг (Норвегия) 1:3
Ответные матчи
Селтик (Шотландия) — ЧФР Клуж (Румыния) 3:4
Карабах (Азербайджан) — АПОЕЛ (Кипр) 0:2
Аякс (Нидерланды) — ПАОК (Греция) 3:2
Ференцварош (Венгрия) — Динамо Загреб (Хорватия) 0:4
Копенгаген (Дания) — Црвена Звезда (Сербия) 1:1, 6:7 по пен
Русенборг (Норвегия) — Марибор (Словения) 3:1
Путь представителей лиг
Первые матчи
Истанбул Башакшехир (Турция) — Олимпиакос (Греция) 0:1
Краснодар (Россия) — Порту (Португалия) 0:1
Брюгге (Бельгия) — Динамо Киев (Украина) 1:0
Базель (Швейцария) — ЛАСК (Австрия) 1:2
Ответные матчи
Олимпиакос (Греция) - Истанбул Башакшехир (Турция) 2:0
Порту (Португалия) - Краснодар (Россия) 2:3
Динамо Киев (Украина) - Брюгге (Бельгия) 3:3
ЛАСК (Австрия) — Базель (Швейцария) 3:1
Первый тур
Группа А:
Брюгге — Галатасарай 0:0
ПСЖ — Реал 3:0
Группа B:
Олимпиакос — Тоттенхэм 2:2
Бавария — Црвена Звезда 3:0
Группа C:
Шахтер — Ман Сити 0:3
Динамо З — Аталанта 4:0
Группа D:
Атлетико — Ювентус 2:2
Байер — Локомотив 1:2
Группа E:
Наполи — Ливерпуль 2:0
Зальцбург — Генк 6:2
Группа F:
Интер — Славия П 1:1
Боруссия Д — Барселона 0:0
Группа G:
Лион — Зенит 1:1
Бенфика — Лейпциг 1:2
Группа H:
Челси — Валенсия 0:1
Аякс — Лилль 3:0
Второй тур
Группа A:
Реал — Брюгге 2:2
Галатасарай — ПСЖ 0:1
Группа B:
Тоттенхэм — Бавария 2:7
Црвена Звезда — Олимпиакос 3:1
Группа C:
Аталанта — Шахтер 1:2
Манчестер Сити — Динамо З 2:0
Группа D:
Ювентус — Байер 3:0
Локомотив — Атлетико 0:2
Группа E:
Генк — Наполи 0:0
Ливерпуль — Зальцбург 4:3
Группа F:
Славия П — Боруссия Д 0:2
Барселона — Интер 2:1
Группа G:
Зенит — Бенфика 3:1
Лейпциг — Лион 0:2
Группа H:
Валенсия — Аякс 0:3
Лилль — Челси 1:2
Третий тур
Группа A
Брюгге — ПСЖ 0:5
Галатасарай — Реал 0:1
Группа B
Олимпиакос — Бавария 2:3
Тоттенхэм — Црвена Звезда 5:0
Группа C
Шахтер — Динамо З 2:2
Ман Сити — Аталанта 5:1
Группа D
Атлетико — Байер 1:0
Ювентус — Локомотив 2:1
Группа E
Зальцбург — Наполи 2:3
Генк — Ливерпуль 1:4
Группа F
Интер — Боруссия Д 2:0
Славия П — Барселона 1:2
Группа G
Лейпциг — Зенит 2:1
Бенфика — Лион 2:1
Группа H
Лилль — Валенсия 1:1
Аякс — Челси 0:1
Четвертый тур
Группа A
ПСЖ — Брюгге 1:0
Реал — Галатасарай 6:0
Группа B
Бавария — Олимпиакос 2:0
Црвена Звезда — Тоттенхэм 0:4
Группа C
Динамо Загреб - Шахтер 3:3
Аталанта — Ман Сити 1:1
Группа D
Байер Атлетико 2:1
Локомотив — Ювентус 1:2
Группа E
Наполи — Зальцбург 1:1
Ливерпуль — Генк 2:2
Группа F
Боруссия Д — Интер 3:2
Барселона — Славия П 0:0
Группа G
Зенит — Лейпциг 0:2
Лион — Бенфика 3:1
Группа H
Валенсия — Лилль 4:1
Челси — Аякс 4:4
Пятый тур
Группа A
Галатасарай — Брюгге 1:1
Реал — ПСЖ 2:2
Группа B
Црвена Звезда — Бавария 0:6
Тоттенхэм — Олимпиакос 4:2
Группа C
Аталанта — Динамо З 2:0
Манчестер Сити — Шахтер 1:1
Группа D
Локомотив — Байер 0:2
Ювентус — Атлетико 1:0
Группа E
Ливерпуль — Наполи 1:1
Генк — Зальцбург 1:4
Группа F
Барселона — Боруссия Д 3:1
Славия — Интер 1:3
Группа G
Зенит — Лион 2:0
Лейпциг — Бенфика 2:2
Группа H
Валенсия — Челси 2:2
Лилль — Аякс 0:2
Шестой тур
11 декабря
Шахтер - Аталанта 0:3
Динамо З - Манчестер Сити 1:4
Атлетико - Локомотив 2:0
Бавария - Тоттенхэм 3:1
Байер - Ювентус 0:2
Брюгге - Реал 1:3
Олимпиакос - Црвена Звезда 1:0
ПСЖ - Галатасарай 5:0
10 декабря
Зальцбург - Ливерпуль 0:2
Наполи - Генк 4:0
Аякс - Валенсия 0:1
Бенфика - Зенит 3:0
Боруссия Д - Славия 2:1
Интер - Барселона 1:2
Лион — РБ Лейпциг 2:2
Челси - Лилль 2:1
1/8 финала
Первые матчи
Атлетико Мадрид — Ливерпуль - 1:0
Боруссия Д — ПСЖ - 2:1
Аталанта — Валенсия 4:1
Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1
25.02.20 (22:00) Челси — Бавария
25.02.20 (22:00) Наполи — Барселона
26.02.20 (22:00) Лион — Ювентус
26.02.20 (22:00) Реал Мадрид — Манчестер Сити
Ответные матчи
10.03.20 (22:00) РБ Лейпциг — Тоттенхэм
10.03.20 (22:00) Валенсия — Аталанта
11.03.20 (22:00) ПСЖ — Боруссия Д
11.03.20 (22:00) Ливерпуль — Атлетико Мадрид
17.03.20 (22:00) Манчестер Сити — Реал Мадрид
17.03.20 (22:00) Ювентус — Лион
18.03.20 (22:00) Барселона — Наполи
18.03.20 (22:00) Бавария — Челси