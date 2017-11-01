Шахтер уверенно обыграл Фейеноорд

Два гола Марлоса и точный удар Факундо Феррейры принесли "горнякам" важнейшую победу над Фейеноордом (3:1).

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов в гости к Шахтеру пожаловал откровенный аутсайдер группы. Фейеноорд за три предыдущих тура не смог заработать даже одно очко, поэтому вояж в Харьков расценивался, как матч "жизни и смерти". Дончане, в свою очередь, тоже очень нуждались в победе, которая существенно повышала их шансы на еврокубковую весну.

С первых минут подопечные Паулу Фонсеки завладели мячом. Уже на третьей минуте удар из пределов штрафной площади в дальний угол наносил Исмаили — мяч с целью разминулся. "Горняки" владели инициативой, однако пропустили первыми. После навесной подачи с правого фланга Николай Йоргенсен, оказавшийся без опеки, головой отправил мяч в угол ворот Андрея Пятова. К счастью, хозяева смогли ответить сразу. И не раз!

Буквально через две минуты счет стал равным — Факундо Феррейра получил мяч от Бернарда в нескольких метрах от ворот и со второй попытки отправил того в сетку. Только, казалось бы, игра успокоилась, как Марлос оказался первым на подборе на подступах к штрафной и отменным ударом отправил мяч под перекладину. Гости были в шоке, а тренерский штаб "горняков" ликовал. Этот гол, кстати, стал для Марлоса первым в Лиге чемпионов.. и не последним, стоит сказать, но об этом позже.

В последующие минуты тайма Фейеноорд с трудом сдерживал натиск соперника. Брэдли Джонс, который вовсе не выглядел оплотом надежности, частенько вступал в игру, спасая команду. А вот в конце тайма уже и страж ворот гостей бы не выручил — Феррейра после скидки Ордеца головой отправил мяч в перекладину. Первый тайм полностью остался за дончанами, а свисток на перерыв зафиксировал счет "2:1".

Вторую половину игры соперники начали не в самом высоком темпе. Шахтер ждал более решительных действий от визави, поэтому максимальные скорости не включал. Гости же никак не могли найти брешь в организованной обороне дончан. В середине тайма Марлос еще сильнее укрепил позиции своей команды — украинец обыгрался с Факундо Феррейрой и элегантно перекинул стража ворот Фейеноорда. Отличная комбинация и блестящее завершение!

Команда Паулу Фонсеки продолжала полностью контролировать ход поединка и даже могла забить еще, но удару головой Ивана Ордеца после подачи с углового немного не хватило точности. В конце матча в рядах хозяев появилась некоторая расслабленность, из-за которой пришлось потрудиться Андрею Пятову. Вратарь несколько раз выручал команду, своевременно играя на выходе.

Шахтер смог довести поединок до логического завершения и гарантировал себе еврокубковую весну. Только остался главный вопрос: Лига чемпионов или Лига Европы? Ответы мы узнаем в поединках с Наполи и Манчестер Сити... В следующем туре "горняки" погостят у неаполитанцев, а Фейеноорд, в свою очередь, попытается удивить Пепа Гвардиолу и его парней.

Артем Андросян, Football.ua

— Фейеноорд 3:1

Голы: Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 — Йоргенсен, 12

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрик, 72) – Феррейра (Дентиньо, 89)

Фейеноорд: Джонс – Ньюкооп, Тапиа (Дикс, 72), Жюст, Хапс – Амрабат, Эль-Ахмади, Вильена – Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 80), Боэтиус

Предупреждения: Хочолава — Бергейс, Эль Ахмади