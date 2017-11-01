Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Futball.ua представляет анонс четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе Н.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе Н состоятся матчи Тоттенхэм – Реал и Боруссия Д — АПОЭЛ

Тоттенхэм - Реал

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Боруссия Д — АПОЭЛ

Среда, 1 ноября, 21:45. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. Арбитр – Матей Юг (Словения)

Интересные факты

- В нынешней Лиге чемпионов форвард Боруссии Д Андрей Ярмоленко в трех матчах провел на поле 262 минуты, неизменно выходя в основном составе, и забил один мяч.

- В каждом из трех матчей группового турнира ЛЧ-2017/2018 Боруссия забивала один мяч.

- Боруссия выиграла лишь один из последних восьми еврокубковых матчей (1 победа, 2 ничьи, 5 поражений).

- АПОЭЛ ни разу не выигрывал в Германии в еврокубках (1 ничья, 7 поражений).

Слова

Петер Бос, тренер Боруссии Д:

"Пока не потеряны все шансы, надо верить в успех. И не просто верить, но и стараться этими шансами воспользоваться. Главное – играть спокойно и в привычном стиле, но помнить, что еще одна ничья нас не устроит. В первом матче нам пришлось нелегко, но это было в основном по нашей вине. Если дома мы сыграем в свою игру и полностью выложимся, то цель будет достигнута".

Ориентировочные составы

Боруссия: Бюрки – Бартра, Сократис, Загаду, Шмельцер – Вайгль – Гетце, Герреро – Ярмоленко, Филипп – Обамеянг.

АПОЭЛ: Гудиньо – Александру, Руэда, Меркис, Миланов – Мораис, Винисиус – Захид, Саллаи, Алонефтис – Поте.

Не сыграют: Роде, Пищек, Дурм, Ройс – Бертольо, Карлао.

Под вопросом: Вурос, Лаго, Эбесилио (все – АПОЭЛ).