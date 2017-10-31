Лига чемпионов. Группа В. Накануне

Football.ua представляет анонс четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе В.

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов в группе В состоятся матчи ПСЖ – Андерлехт и Селтик – Бавария.

ПСЖ – Андерлехт

Вторник, 31 октября, 21:45. Париж, Парк де Пренс. Арбитр – Давид Фернандес Борбалан (Испания)

Интересные факты

- Андерлехт не может забить в четырех последних матчах Лиги чемпионов.

- Проигрышная серия Андерлехта в Лиге чемпионов составляет четыре матча.

- Андерлехт пропускает не меньше трех мячей в трех последних матчах Лиги чемпионов.

- ПСЖ сохраняет свои ворота на замке в последних трех матчах Лиги чемпионов.

- Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов насчитывает три матча.

Слова

Унаи Эмери, тренер ПСЖ:

"Андерлехт — команда со славной историей и богатым опытом, поэтому ни в коем случае нельзя отнестись к этому сопернику поверхностно. Это понимаю и я, и все ребята, поэтому все слухи о том, что якобы Неймар жалуется на слишком длинные и скучные теоретические занятия и разбор видео игр соперника, не соответствуют действительности. Неймар наоборот всегда сидит в первом ряду и не пропускает ни слова. Все прекрасно понимают важность этого аспекта подготовки, и иногда даже просят дополнительных занятий".

"Против Андерлехта точно не сможет сыграть Тьяго Мотта, а вот присутствие на поле Мбаппе будет обусловлено лишь нашим решением. Возможно, мы просто дадим ему отдохнуть, ведь в его возрасте не всегда легко переносить психологическую нагрузку, когда после удачного матча тебя превозносят до небес, а после не очень удачного — обрушивают на тебя лавину критики. Но он абсолютно готов к матчу, и может как начать в стартовом составе, так и в запасе".

Ориентировочные составы

ПСЖ: Ареоля – Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва, Курзава – Верратти, Рабио, Дракслер – Ди Мария, Кавани, Неймар.

Андерлехт: Сельс – Дендонкер, Дешахт, Жозуэ – Аппиа, Кумс, Требель, Оньекуру – Геркенс, Теодорчик, Ханни.

Не сыграют: Тьяго Мотта, Нсоки - Наджар, Спайич.

Под вопросом: Кара (Андерлехт).

прогноз 4:0

Селтик – Бавария

Вторник, 31 октября, 21:45. Глазго, Селтик Парк. Арбитр – Данни Маккели (Нидерланды)

Слова

Брендан Роджерс, тренер Селтика:

"Мы всегда с большим удовольствием играем на Селтик Парке и, как и всегда, будем стремиться к победе. Естественно, в поединках с таким соперником, как Бавария, добыть победу очень нелегко, но это не значит, что это невозможно. Конечно, отсутствие в составе соперника таких форвардов мирового класса, как Левандовски и Мюллер, в чем-то облегчит нам задачу, но было бы наивным рассчитывать на то, в команде с таким подбором футболистов не найдется им замены".

Ориентировочные составы

Селтик: Гордон – Гамбоа, Лустиг, Бойята, Тирни – Нтчам, Браун – Форрест, Армстронг, Синклэйр – Гриффитс.

Бавария: Ульрайх – Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба – Руди, Хави Мартинес – Х.Родригес, Алькантара, Коман – Роббен.

Не сыграют: Ралстон, Святченко, Шимунович, Робертс – Рибери, Нойер, Хуан Бернат, Левандовски, Мюллер.

прогноз 1:3

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