Монако — Боруссия Д. Накануне

Среда, 21:45, Монако, Луи II, арбитр — Дамир Скомина (Словения). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый матч

Боруссия Д — Монако 2:3

Голы: Дембеле, 57, Кагава, 84 — Мбаппе, 19, 79, Бендер, 35, автогол.

Предупреждения: Папастатопулос, Гинтер — Джемерсон, Лемар, Фабиньо, Субашич, Дирар.

На 17-й минуте Фабиньо (Монако) не реализовал пенальти.

Первый поединок в Дортмунде был омрачен взрывами неподалеку от автобуса Боруссии, в результате которых в больнице оказался защитник хозяев Бартра, а матч был перенесен со вторника на среду. Решение УЕФА отложить встречу лишь на сутки стало довольно противоречивым, ведь футболисты Боруссии, по их собственным словам, несколько дней вообще не могли спать под влиянием столь стрессовой ситуации, и, естественно, не смогли оказать достойного сопротивления Монако. И минимальное поражение в такой ситуации можно вполне расценить как удачу.

Смогут ли Шмели взять реванш на Лазурном берегу? Вполне. Все дело в том, что Монако ни в коем случае не будет стараться удержать преимущество в 1 мяч, добытое в Дортмунде. Стиль монегасков — это атака, действовать в ином ключе подопечные Жардима попросту не умеют. Следовательно, в обороне хозяев будут возникать пустоты, которые просто обязаны использовать гости.

Вот только при этом подопечные Тухеля не должны забывать об обороне, ведь даже один пропущенный мяч сделает их задачу практически неразрешимой. Стоит отметить, что хотя и Монако, и Боруссия являются приверженцами атакующей манеры игры, но у монегасков значительное преимущество по количеству забитых мячей во всех турнирах в нынешнем сезоне — 138 против 97.

Интересные факты

- Гости побеждали в первом матче еврокубковых плей-офф со счетом 3:2 100 раз, и лишь 3 раза не смогли воспользоваться этим преимуществом и пройти дальше.

- В нынешнем евросезоне Монако еще не проигрывал дома — 5 побед и 1 ничья.

Ориентировочные составы:

Монако: Субашич — Туре, Глик, Джемерсон, Менди — Бернарду Силва, Бакайоко, Жоао Моутиньо, Лемар — Фалькао, Мбаппе.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Бендер, Шмельцер — Вайгль — Дембеле, Кастро, Ройс, Геррейру — Обамеянг.

Дисквалифицирован: Фабиньо (Монако).

Травмированы: Сидибе, Боскилья, Каррильо — Бартра, Гетце, Шюррле.

Под вопросом: Дурм, Роде (Боруссия Д).

Слова

Леонарду Жардим, тренер Монако:

"Наша команда всегда действует в определенном стиле, и я не вижу смысла что-то менять. Чтобы пройти дальше, нам надо будет обязательно забить, ведь Боруссия будет выглядеть намного лучше, чем в первом матче. И дело даже не в психологии, а в том, что вновь в строю Кастро и Ройс. Нас от полуфинала отделяет 90 минут, но то же самое можно сказать и о нашем сопернике".

Томас Тухель, наставник Боруссии Д:

"Мы обязаны сыграть хорошо, и я думаю, что мы сможем это сделать. Нет сомнений, что нам по силам победить 2:0 или с другим счетом с разницей в два мяча. Самое главное — найти нужный баланс между атакующими и оборонительными действиями. Наша стихия — атака, и моментов мы сможем создать достаточно, надо только их реализовать. При этом надо избежать ненужных потерь мяча, которые так помогли Монако в первом матче".