Барселона — Ювентус. Накануне

Среда, 21:45, Барселона, Камп Ноу, арбитр — Бьорн Куйперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч

Ювентус — Барселона 3:0

Голы: Дибала, 7, 22, Кьеллини, 55.

Предупреждения: Дани Алвес, Манджукич, Хедира, Лемина — Суарес, Иньеста. Умтити.

Если бы не ответный матч против ПСЖ в 1/8 финала, шансы Барселоны на проход в полуфинал после разгрома от Ювентуса были бы более чем призрачными. По большому счету, таковыми они остаются и сейчас, но один раз свершившееся чудо дает надежду на его повторение. И даже тот факт, что ПСЖ и Юве — это две большие разницы, не дают инчас Барсы потерять веру...

Парижская команда, поймавшвя кураж, способна порвать практически любого соперника, но стоит чему-то пойти не так, и проблемы команде Унаи Эмери может создать даже какой-нибудь Метц (да не обидятся поклонники лотарингской команды). Иное дело — отлаженная до блеска машина Массимилиано Аллегри, для которой не существует "неблагоприятных обстоятельств". Да, Ювентус может проиграть, но только не по причине какого-то разлада в механизме. Для этого Старую Синьору нужно действительно превзойти по основным показателям. Тех, кто способен на это, в Европе раз, два — и обчелся. И среди этих немногих, конечно же, Барселона.

Плюс каталонцев — их невероятное атакующее трио: Месси, Неймар и Суарес. А вот на стороне Ювентуса, помимо великолепных полевых игроков, — легендарный Буффон и его еврокубковая статистика. Лишь раз Джиджи проиграл с Ювентусом еврокубковый поединок с разницей в счете, которая в данной ситуации обеспечила бы Барсе хотя бы дополнительное время. Дважды Буффон пропускал 4 мяча, и оба раза от Баварии. И, самое главное, Буффон ни разу не вылетал из еврокубков после победы Ювентуса в первом матче плей-офф...

Интересные факты

- Счет 3:0 в первом матче встречался в еврокубках 467 раз, при этом проигравшей команде удалось пройти дальше лишь в 26 случаях.

- Барселона выиграла 15 последних домашних матчей в еврокубках.

- На счету Лионеля Месси 498 мячей, забитых за Барселону — есть повод организовать "юбилей".

Ориентировочные составы

Барселона: Тер Штеген — Маскерано, Пике, Умтити — Ракитич, Бускетс, Иньеста, Серхи Роберто — Месси, Суарес, Неймар.

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Травмированы: Рафинья, Алекс Видаль — Пьяца.

Под вопросом: Туран, Маскерано, Матье (Барселона).

Слова

Луис Энрике, тренер Барселоны:

"Ситуация напоминает противостояние с ПСЖ, однако есть и небольшая разница — нам надо забивать не 4, а 3 мяча. Но, поскольку у Юве наверняка будут моменты, то мы настраиваемся на 5 голов. Если мы забьем первый мяч быстро, то атмосфера на Камп Ноу поможет нам забить второй, третий... Но все зависит от нас. Сейчас нам нечего терять, поэтому план простой: атаковать, атаковать, атаковать, а после небольшой передышки — снова атаковать. Я советую болельщикам в любом случае не прекращать смотреть матч на 80-й минуте. Это может быть ночь, которая войдет в историю".

Массимилиано Аллегри, наставник Ювентуса:

"Нам очень важно сохранять спокойствие и при атаках. и в обороне. Результат недельной давности не должен никого вводить в заблуждение. У Барселоны колоссальный потенциал, поэтому против нее надо сыграть прежде всего умно. Лучше всего будет забыть про счет первого матча и играть в свою игру, стремясь к победе".