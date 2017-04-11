Боруссия Д — Монако. Накануне

Вторник. 21.45, Дортмунд, Сигнал Идуна Парк, арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Дортмундская Боруссия и Монако, пожалуй, две самые атакующие команды в нынешней Лиге чемпионов. Трудно сказать, сколько мячей они наколотят друг другу, зато легко предположить, что болельщикам скучать точно не придется.

Монако уверенно продвигается к французскому чемпионскому титулу, опережая ПСЖ на 3 очка. Правда, совсем недавно монегаски проиграли финал Кубка лиги парижанам... Причиной относительных неудач (слишком скромные победы) многие видят не только в травмах, но и в не совсем удачной ротационной стратегии Жардима. Но против Дортмунда на поле вне всяких сомнений выйдут все сильнейшие.

Боруссия подходит к четвертьфиналу Лиги чемпионов после разгрома, который учинила Шмелям ненавистная Бавария. С одной стороны, дортмундцы пребывают не в самом лучшем настроении, с другой — у них есть хороший повод доказать всем, что провал в Мюнхене был лишь случайным эпизодом, который быстро забудется в полуфинале Лиги чемпионов...

Интересный факт

- Форвард Боруссии Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за Монако в сезоне-2010/2011 и забил 2 мяча в 19 матчах.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер — Вайгль — Дембеле, Кагава, Пулишич, Геррейру — Обамеянг.

Монако: Субашич — Фабиньо, Раджи, Глик, Менди — Моутиньо, Бернарду Силва, Лемар — Мбаппе, Фалькао, Жермен.

Травмированы: Гетце, Шюррле, Дурм — Сидибе, Боскилья, Карильо.

Дисквалифицирован: Бакайоко (Монако).

Под вопросом: Ройс (Боруссия Д).

Слова

Томас Тухель, тренер Боруссии Д:

"У нас нет никакого кризиса, есть один плохой результат. Поэтому я просто попросил ребят забыть поражение от Баварии. Монако в нынешнем сезоне впечатляет. Команда отлично организована и укомплектована очень техничными футболистами. Обычно перед матчами я даю прогноз 50-50, но сейчас все-таки небольшое преимущество я бы отдал нашим соперникам".

Леандру Жардим, наставник Монако:

"Мы очень довольны возвращением в строй Фалькао. Его опыт и мастерство явно не будут лишними. Жаль, что не смогут сыграть Сидибе и Бакайоко, но мы постараемся найти им достойную замену. Думаю, нас ждет очень интенсивная игра между двумя хорошими командами, при этом у соперника будет небольшое преимущество за счет большего международного опыта и более многочисленного резерва. Для нас будет очень важно соблюсти правильный баланс между защитой и атакой, иначе у нас могут быть проблемы".