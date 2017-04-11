Ювентус — Барселона. Накануне

Вторник, 21.45, Турин, Ювентус, арбитр — Шимон Марциняк (Польша). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Когда речь заходит о нынешней Барселоне, на ум прежде всего приходит блестящее атакующее трио — Месси, Суарес и Неймар. Принято считать, что каталонское нападение способно прорвать любую оборону, особенно если вспомнить, что Барса сотворила в 1/8 финала дома с ПСЖ. Но при этом не стоит забывать и попросту провальные поединки, когда ворота соперника остаются сухими. За примером далеко ходить не надо — последний матч в чемпионате Испании Барсеслона проиграла Малаге со счетом 0:2.

Неплохо действует и средняя линия, в которой, правда, Луису Энрике придется произвести вынужденную замену: место дисквалифицированного Бускетса в опорной зоне скорее всего займет Маскерано.

А вот с защитой у Блауграна далеко не все в порядке. Действиям обороны каталонцев не хватает слаженности, что в сочетании с частыми индивидуальными ошибками Пике и компании дает неплохие шансы на успех соперникам.

В то же время Ювентус выглядит куда более сбалансированным механизмом. Об обороне Старой Синьоры можно легенды слагать, при этом имея в составе таких ребят, как Игуаин, Дибала и Манджукич, можно не сомневаться, что получив свой шанс в атаке, Юве его не упустит.

В последних матчах Ювентуса многие специалисты отмечают слишком уж рациональные действия подопечных Массимилиано Аллегри, граничащие с некоей апатией. Что ж, это можно легко объяснить: получив в соперники Барселону, футболистам Ювентуса не так-то просто отложить мысли о предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов и настроиться по максимуму на оппонентов по внутренним турнирам.

Заранее предсказать исход первого поединка в Турине крайне сложно. На итог матча могут повлиять самые разные факторы, в том числе и настрой каждой из команд. Можно не сомневаться лишь в том, что независимо от результата нас ждет зрелище высочайшего класса.

Интересные факты

- Барселона в 10-й, рекордный раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Ювентус не проигрывает дома 21 матч в еврокубках и выиграл 32 домашние встречи кряду в Серии А.

- В составе Барселоны выступают лучший бомбардир нынешней Лиги чемпионов (Месси — 11голов) и лучший ассистент (Неймар — 8 результативных передач).

Ориентировочные составы

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо, Дибала, Манджукич — Игуаин.

Барселона: тер Штеген — Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Маскерано, Иньеста — Месси, Суарес, Неймар.

Травмированы: Пьяца — Рафинья, Видаль, Туран.

Дисквалифицирован: Бускетс (Барселона).

Слова

Массимилиано Аллегри, тренер Ювентуса:

"Играя первый матч дома, очень важно не пропустить. Однако с таким соперником, как Барселона, это будет нелегко. Тут уж приоритет меняется: главное - забить больше чем Барса. Трудно себе представить, что две встречи между нами завершатся со счетом 0:0 и победитель определится в серии пенальти".

"Камбэк Барселоны в противостоянии с ПСЖ показал, что для каталонцев нет ничего невозможного. А нам, чтобы пройти в следующий раунд, нужно выдать два потрясающих матча и заручиться поддержкой Фортуны".

Луис Энрике, наставник Барселоны:

"По сравнению с финалом Лиги чемпионов-2015, в составе нашего соперника произошло несколько изменений, и мне сложно однозначно сказать, усилили новички команду или ослабили. У меня остались приятные воспоминания о Ювентусе, потому что мы его уверенно обыграли два года назад. Однако сейчас нам предстоит абсолютно иной матч".

"Я видел много поединков с участием Ювентуса и сделал вывод: на каждом участке поля футболисты Юве стараются навязать сопернику свои правила игры. С этим надо будет как-то бороться".