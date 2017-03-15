Монако — Манчестер Сити. Накануне

Среда, 21.45, Монако, Луи II, арбитр — Джанлука Рокки (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч

Манчестер Сити - Монако 5:3

Голы: Стерлинг, 26, Агуэро, 58, 71, Стоунз, 77, Сане, 82 — Фалькао, 32, Мбаппе, 40, Фалькао, 61.

На 60-й минуте Фалькао не реализовал пенальти.

Вполне возможно, что в среду вечером монегаски будут кусать локти, вспоминая, как бездарно растранжирил преимущество, которое у них было в Манчестере. Впрочем, не все пока так печально, ведь Горожане уже не раз доказывали, что способны не просто раскрываться, идя в атаку, а буквально разваливаться... Вот только пользоваться этим Монако должен с куда большей бережливостью, чем в первом матче.

Домашняя победа с преимуществом в 2 мяча далеко не всегда гарантирует выход в следующиий раунд, особенно если гостям тоже удалось забить. Счет 5:3 в первом матче еврокубковых дуэлей встречался 10 раз. 4 раза неудачникам первого поединка удалось отыграться, 6 раз — нет.

Монако довольно успешно играет против английских клубов, из 5 попыток пройти в следующий раунд реализовав 4. В четвертьфинале Кубка УЕФА-1996/97 перед монегасками не устоял Ньюкасл, а в Лиге чемпионов капитулировали Манчестер Юнайтед (1/4 финала, сезон-1997/98), Челси (1/2 финала, сезон-2003/04) и Арсенал (1/8 финала, сезон-2014/15).

Положительный баланс встреч с представителями французской Лиги 1, хоть и не такой внушительный, и у Горожан. В прошлогоднем четвертьфинале МанСити выбил из борьбы ПСЖ, а в групповом раунде Кубка УЕФА-2008/09 разошелся миром с теми же парижанами — 0:0.

Ориентировочные составы

Монако: Субашич — Сидибе, Джемерсон, Раджи, Менди — Бернарду Силва, Бакайоко, Фабиньо, Лемар — Мбаппе, Фалькао.

Манчестер Сити: Кабальеро — Санья, Отаменди, Стоунз, Клиши — Фернандиньо — Сане, Давид Сильва, Стерлинг, Де Брюйне — Агуэро.

Не сыграют: Боскилья, Каррильо, Глик — Габриэль Жезус, Гюндоган, Компани.

Слова

Леонардо Жардим, тренер Монако:

"Я думаю, что обе команды будут атаковать, но забивать больше должны мы, чтобы ликвидировать дефицит после первого матча. Нам нужно минимум три мяча, чтобы иметь хоть какой-то запас прочности, ведь соперник, имеющий в составе индивидуально сильных игроков, может забить в любой момент. Трудно сменить менталитет обеих команд — стремление к атаке, поэтому ожидаю большого количества голов".

Хосеп Гвардиола, наставник Манчестер Сити:

"Мне кажется, что если мы не забьем, то наверняка вылетим. Будет большой ошибкой думать о том, что уже сделано, и забыть о том, что мы должны сделать. Лучшая защита — нападение. Мое мнение о Монако не изменилось после первого матча — когда речь заходит об умении забивать, то этой команде нет равных в мире. Наоборот, это впечатление только усилилось. Думаю, ответный матч будет не менее захватывающим, чем первый, поэтому всех, кто не попадет на стадион, я призываю к телевизорам — устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь".