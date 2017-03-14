Лестер — Севилья. Анонс матча

Вторник, 21.45, Лестер, Кинг Пауэр, арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч:

Севилья — Лестер 2:1

Голы: Сарабия, 25, Корреа, 62 — Варди, 73.

Севилья имела все шансы приехать в Лестер на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов если не в качестве туриста, то, по крайней мере, имея в багаже солидный запас прочности. Однако андалусийцы не только не реализовали все свои возможности забить, но еще и пропустили. А за такую расхлябанность частенько приходится нести наказание...

В пользу Севильи говорит тот факт, что в прошлые три сезона, когда она сверхуспешно сражалась в Лиге Европы, из 15 выездных поединков (начиная со стадии плей-офф) были проиграны лишь три, причем это ни разу не помешало продвинуться дальше. Кроме того, Севилья из 10 встреч с английскими клубами проиграла лишь три.

Если же говорить о Лестере, то его главный козырь заключается в том, что с уходом Клаудио Раньери команда начала выигрывать (как это связано с итальянским тренером — вопрос иной) и явно вновь поверила в свои силы. При соответствующем настрое то, что Лисы еще никогда не выигрывали в еврокубках у испанских команд (из пяти попыток), никакой роли не сыграет. Успеха добьется тот, кто победит здесь и сейчас.

Кстати, Лестер выиграл все три домашних матча в родных стенах в Лиге чемпионов. Кроме него это удалось лишь Атлетико, Баварии и Барселоне. Зато Севилья в нынешнем евросезоне в пяти матчах сохраняла свои ворота на замке, а подобным достижением может похвастаться только Ювентус. На выезде Севилья не проигрывала (2 ничьи и 1 победа) и не пропускала.

К минусам для Лестера стоит отнести тот факт, что отсидеться в обороне, используя контратаки, как он любит, не удастся (Лисы меньше всех команд группового раунда владели мячом — 39%). Но плюсом является то, что Хорхе Сампаоли, судя по всему, тоже не будет прятаться за оборонительными редутами, ведь один случайный мяч может поставить крест на амбициях Севильи в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы

Лестер: Шмейхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон — Оказаки, Варди.

Севилья: Рико — Пареха, Рами, Меркадо — Мариано, Н'Зонзи, Насри, Эскудеро — Васкес, Йоветич, Витоло.

Не сыграют: Менди — Тремулинас, Виетто, Каррису.

Под вопросом: Слимани (Лестер).

Слова

Крэйг Шекспир, тренер Лестера:

"Всем известно, что мяч, забитый на чужом поле, повышает шансы на успех. Но дело не только в этом. После двух побед в чемпионате у ребят появилась уверенность в своих силах, кроме того, сама возможность продолжить выступление в таком турнире, как Лига чемпионов, тоже вдохновляет. Мы стараемся ничего не упустить в процессе подготовки, в том числе и отработку пенальти. Мы верим в успех, и почему бы Лестеру не выиграть Лигу чемпионов?"

Хорхе Сампаоли, наставник Севильи:

"Последние наши матчи выдались не очень удачными, однако я уверен, что сейчас Севилья выдаст все, на что способна. Но я не буду против, если поединок в Лестере закончится так, как закончились встречи группового раунда в Лионе и Турине — 0:0. И лучшим подарком ко дню рождения для меня станет место в восьмерке сильнейших команд Европы".