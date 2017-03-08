Боруссия Д — Бенфика. Накануне

21:45, Дортмунд, Сигнал Идуна Парк. Арбитр — Мартин Аткинсон (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Результат первого матча иначе, как недоразумением не назовешь. При всем уважении к Бенфике, шансы Боруссии на победу, пусть и в гостях, котировались куда выше. Именно поэтому в Дортмунде никто не собирается впадать в отчаяние и заранее отдавать португальцам победу по итогам двух встреч.

Беспристрастная еврокубковая статистика сулит небольшое преимущество команде, которая добилась "сухого" минимального преимущества в первом домашнем матче. Счет 1:0 встречался в первом матче двухраундовых дуэлей европейских клубных турниров 990 раз, при этом проигравшей команде удавалось пройти дальше лишь в 40,6% случаев.

В пользу германской команды говорит то, что Боруссия выиграла все 5 домашних матчей против гостей из Португалии и 8 раз из 15 попыток проходила дальше по турнирной сетке после поражения на выезде в первом матче.

Без находящихся в лазарете Гетце, Бендера, Роде, Ройса и Сахина Боруссия точно не стала сильнее, однако без большинства из них команда Тухеля справляется уже достаточно давно, да и кадровый потенциал у Шершней достаточно высок. У Бенфики положение с травмированными и заболевшими намного лучше, особенно если учесть, что Фейса, не появлявшийся на поле с 19 февраля, уже находится в командной обойме и, если так решит тренер, может даже выйти в стартовом составе.

После поражения от Бенфики Боруссия активно вымещала свою злость на соотечественниках. Три матча в чемпионате Германии дортмундцы завершили тремя победами (над Вольфсбургом, Фрайбургом и Байером) с общим счетом 12:2. Неплохие показатель и у Бенфики — четыре победы из четырех возможных (над Брагой, Шавишем, Эшторилом и Фейренше), правда, три из них минимальные, и в каждом из поединков Орлы не могли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

К слову, Боруссия в нынешнем сезоне дома еще не проигрывала, а 4 из 5 поражений Бенфики за тот же период пришлись на выездные матчи.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Бартра — Дурм, Дембеле, Вайгль, Герреро, Шмельцер — Обамеянг, Шюррле.

Бенфика: Эдерсон — Нелсон Семеду, Луизао, Линделеф, Элизеу — Самарис, Пицци, Сальвио, Живкович — Жонас, Митроглу.

Не сыграют: Ройс, Роде, Гетце, Бендер, Сахин — Филипе Аугусто.

Под вопросом: Герреро, Исак — Фейса, Гримальдо.

Слова

Томас Тухель, тренер Боруссии Д:

"Мы будем только атаковать. Забудем результат первого матча. Ведь даже если бы мы выиграли в Лиссабоне, это ничего бы не изменило. Мы всегда фокусируемся на том, чтобы получать удовольствие от игры и доставлять его другим. Мы можем и должны это делать. Наше время пришло".

Руй Витория, наставник Бенфики:

"После первого матча команды намного лучше узнали друг друга, и я не исключаю, что будут сделаны какие-то тактические изменения исходя из полученного опыта. Боруссия предпочитает много атаковать и постарается смять нас своим напором. Мы готовы к этому. К тому же мы и сами атаковать умеем и знаем цену выездных голов".