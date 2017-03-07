Арсенал — Бавария. Накануне

21:45, Лондон, Эмирэйтс. Арбитр — Тасос Сидиропулос (Греция).

Теоретически, если учесть гол на выезде, то Арсенал перед ответным матчем находится в лучшем положении, чем Барселона. Однако если все прекрасно понимают, что у каталонцев есть достаточно резервов для того, чтобы все исправить, то об Арсенале этого не скажешь.

В составе Канониров отсутствуют оба главных креативщика — Санти Касорла и Месут Озил. Да еще и закапризничал лучший бомбардир команды Алексис Санчес, собирающийся летом покинуть Эмирэйтс. Натужная победа в Кубке над представителем пятого английского дивизиона Саттоном и безоговорочная капитуляция перед Ливерпулем — вот чего добился Арсенал после унижения в Мюнхене.

А вот Бавария, уставшая забивать Канонирам, решила перевести дух в поединке против Герты, сыграв вничью, после чего выдала три победы с общим счетом 14:0! При такой атаке даже повреждение Мануэля Нойера, которое может помешать ему принять участие в матче, не должно волновать Карло Анчелотти. Равно как и отсутствие дисквалифицированного Филиппа Лама и Жерома Боатенга, которого решили просто поберечь после травмы.

И все же некий призрак надежды у Арсенала есть. В Лиге и Кубке чемпионов трижды команде, которая уступала после первого матча 4 мяча, удавалось пройти дальше. Причем 1 раз это случилось после счета 5:1 — Реал выиграл в ответном матче у Боруссии из Менхенгладбаха 4:0.

Но если учесть, что счет 5:1 в первом матче был зафиксирован 80 раз за историю, то подвиг Реала представляется как раз тем исключением, которое подтверждает правило.

Ориентировочные составы

Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Кошельни, Монреаль — Коклен, Джака — Окслэйд-Чемберлен, Ивоби, Уолкотт — Санчес.

Бавария: Ульрих — Рафинья, Мартинес, Алаба, Бернат — Киммих, Алькантара, Мюллер — Дуглас Коста, Роббен — Левандовски.

Не сыграют: Озил, Эльнени, Касорла, Мертезакер — Лам, Боатенг.

Под вопросом: Нойер (Бавария).

Слова

Арсен Венгер, тренер Арсенала:

- В сложившейся ситуации есть только одно преимущество: у нас нет выбора, мы вынуждены атаковать и стараться забить. Нам постоянно попадается в Европе Бавария, а поскольку она является одной из сильнейших команд мира, то задача выхода в следующий раунд усложняется до предела. Но при любом исходе мы должны после игры иметь право сказать: мы боролись до конца.

Карло Анчелотти, наставник Баварии:

- У нас есть преимущество, которое надо использовать. Все ребята сосредоточены и прекрасно знают, зачем они вышодят на поле. Думаю, в начале матча нас ожидает непростой период, но не думаю, что он будет слишком трудным. У нас в команде все прекрасно, и мы постараемся доказать это, сыграв в своем стиле и одержав победу.