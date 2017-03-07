Наполи — Реал. Накануне

21:45, Неаполь, Сан-Паоло. Арбитр — Джунейт Чакыр (Турция).

Поражение с разницей в два мяча, да еще и с голом на чужом поле, никогда не казалась катастрофической ситуацией в двухраундовых еврокубковых дуэлях. Поэтому поклонникам Наполи не стоит впадать в отчаянье. А если судить по последнему матчу неаполитанцев против Ромы, то поводов для оптимизма найдется предостаточно.

Практически все подопечные Маурицио Сарри пребывают в отличных кондициях и вполне готовы, по совету бывшего форварда Наполи Кареки, сражаться как неаполитанские мастифы. Пепе Рейна, чья блестящая игра в субботу во многом предопределила победу его команды на Стадио Олимпико и от которого многое будет зависеть на Сан-Паоло, уверен, что Наполи по силам пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Кто сказал, что мы не сможем выиграть 2:0 дома? — заявил Рейна. — Реал был фаворитом перед первым матчем, остается таковым и сейчас, но мяч, забитый нами на выезде, дает нам неплохой шанс. Надо только постоянно оказывать давление на соперника".

Не стоит сбрасывать со счетов и атмосферу на стадионе, который, пожалуй, входит в число самых страстных и горячих в Европе. Трибуны будут гнать своих кумиров вперед, и представьте, что начнется, если хозяева забьют быстрый гол!

Травмированных в составе Наполи нет, однако сомнения вызывало состояние Дриса Мертенса, получившего повреждение в матче против Ромы, в котором записал на свой счет дубль. Впрочем, в понедельник он уже занимался в общей группе.

Реал неплохо прорепетировал встречу в Неаполе, в последнем туре испанского чемионата обыграв Эйбар на выезде, однако настроение на Сантьяго Бернабеу сейчас царит не самое радостное, ведь на первом место в Примере идет Барселона, пусть и сыгравшая на матч больше.

К тому же в истории Реала были прецеденты, когда домашняя победа со счетом 3:1 не гарантировала им выход в следующий этап. Так произошло во втором раунде Кубка УЕФА-1971/72, когда ПСВ сумел в Эйндховене выиграть со счетом 2:0 и прошел дальше. История полностью повторилась спустя 7 лет, когда на той же стадии того же турнира Грассхопперс повторил подвиг ПСВ.

А вот Кайзерслаутерн в четвертьфинале Кубка УЕФА-1981/82 и ПСЖ на той же стадии через 11 лет не стали ограничиваться минимальным допустимым результатом, а попросту разгромили испанцев дома 5:0 и 4:1 соответственно.

Кто знает, может Наполи добавит пятый эпизод в этот список?

Ориентировочные составы

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зелиньськи, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Реал: Навас — Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Варан, Коэнтрао (Реал).

Под вопросом: Аллан, Мертенс (Наполи).

Слова

Маурицио Сарри, тренер Наполи:

- Все давление — на Реал. Они клубные чемпионы мира, они самые богатые, они самые лучшие... То есть они просто обязаны выходить в следующий раунд. Но в Неаполе тоже есть свои чемпионы мира — наши болельщики.

Не думаю, что трибуны Сан-Паоло смогут испугать Реал, но не сомневаюсь, что нашим футболистам они придадут массу дополнительной энергии.

Зинедин Зидан, наставник Реала:

- В Лиге чемпионов сложна любая игра. Тем более, если тебе противостоит команда, проигрывающая очень редко, особенно дома. Я прекрасно помню атмосферу этого стадиона еще с тех пор, когда приезжал сюда как игрок. Конечно, домашние трибуны помогают своим, но в некотором роде они мотивируют и гостей.

Я ожидаю высокой интенсивности игры с первых и до последних секунд. Не думаю, что Наполи выдохнется. Да, у них был сложный матч в субботу, но такие победы, знаю это по опыту, скорее не отнимают, а придают силы.