Байер — Атлетико. Накануне

21.45, Леверкузен, БайАрена. Арбитр — Уильям Коллум (Шотландия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

У Байера есть неприятная традиция: фармацевтам еще ни разу не удавалось преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов (в 2002 году леверкузенцы дошли до финала ЛЧ, однако тогда команды проходили две групповые стадии). При этом в 2015 году на этой стадии именно Атлетико стал камнем преткновения для немецкой команды: обменявшись минимальными домашними победами, соперники испытали удачу в послематчевой "лотерее" — в серии пенальти сильнее оказались матрасники (3:2).

Еще одна встреча этих соперников в еврокубках произошла в 2010 году — на групповой стадии Лиги Европы. И в тот раз выявить сильнейшего в игровое время не удалось — две ничьи 1:1.

Несмотря на то, что Байер не проигрывает дома в еврокубках на протяжении десяти поединков (5 побед и 5 ничьих), с испанскими гостями леверкузенцам приходится нелегко — 7 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Впрочем, именно Атлетико может помочь подправить эту статистику, поскольку три последних визита в Германию завершались поражениями рохибланкос, а всего 18 матчей на выезде против немецких клубов принесли матрасникам лишь 5 побед (3 ничьи и 10 поражений). Вот только неудачи на немецкой земле не мешали испанцам проходить дальше в двухраундовых дуэлях: последние семь из них заканчивались общими победами Атлетико.

В национальных чемпионатах и Байер, и Атлетико особо не блещут. Фармацевты увязли в середине турнирной таблицы, и от зоны Лиги чемпионов их отделяет 7 очков. Перспективы попасть в главный клубный турнир Старого Света у матрасников куда более реальны, однако если учесть, что в последние годы Атлетико неизменно занимал места в тройке сильнейших, то нынешняя четвертая строчка не может радовать его поклонников.

Минус для Байера — дисквалификация Хакана Чалханоглу, одного из лидеров команды. А вот у матрасников приятная новость: вратарь Ян Облак, перенесший в декабре операцию после травмы плеча, получил от врачей Атлетико "добро" на участие в поединках 1/8 финала.

После того, как в последнем матче чемпионата Кевин Гамейро оформил хет-трик за 4 минуты 47 секунд, у Симеоне могли возникнуть сомнения по поводу партнера в атаке для Антуана Гризманна, однако сам Чоло заявил, что Кевин ценен именно умением войти в игру и внести в нее перелом.

Помимо страстей на футбольном поле, СМИ (по крайней мере испанские) с интересом ожидают новой встречи у его кромки двух тренерских команд, которые чуть не подрались между собой во время последней встречи на БайАрене. Впрочем, у зачинщиков конфликта — главного тренера фармацевтов Рогера Шмидта и ассистента Диего Симеоне Хермана Бургоса — было достаточно времени, чтобы успокоиться.

Интересные факты:

- Байер лишь раз в последних семи матчах сумел сохранить свои ворота "сухими".

- Атлетико выиграл лишь три матча из последних восьми во всех турнирах.

- В нынешнем сезоне матрасники реализовали лишь три пенальти из девяти, причем неудачными были последние три попытки.

Ориентировочные составы:

Байер: Лено — Хенрикс, Драгович, Топрак, Венделл — Бельараби, Арангис, Кампль, Брандт, Хаверц — Эрнандес.

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис — Коке, Габи, Сауль, Карраско — Гризманн, Торрес.

Не сыграют: Та, Чалханоглу — Годин, Хуанфран, Тьяго, Аугусто Фернандес.

Под вопросом: Бендер — Гайтан.

Слова:

Рогер Шмидт, тренер Байера:

"После двух побед кряду в бундеслиге к ребятам вернулась уверенность в своих силах, и они продемонстрируют это нашим поклонникам. В нашем прошлом противостоянии с Атлетико нам просто немного не повезло. На сей раз мы не собираемся полагаться на случай. Состав Атлетико практически не изменился со времени нашей встречи. Да команде Симеоне и не нужны особые изменения — она и так почти идеальна. Добавилось разве что немного скорости".

"При этом испанская команда возрастная, и это может дать нам небольшое преимущество — у нас средний возраст намного ниже. Я очень рад, что наконец-то прорвало Чичарито. После зимнего перерыва он обрел боевую форму, и иметь такого форварда в составе в столь важном матче очень важно. Нам бы очень помог Ларс Бендер, но пока он занимается по индивидуальной программе и мы не решили, стоит ли его задействовать в первом матче. К чему рисковать?"

Диего Симеоне, наставник Атлетико:

"Байер — очень сильная команда. Особенно меня впечатляют фланги, на которых действуют Карим Бельараби и Кай Хаверц. Да и Чичарито сейчас в полном порядке. Естественно, я не могу сейчас угадать, будут ли они играть завтра, но эта троица может до предела осложнить нам жизнь. Кто будет защищать наши ворота я решу только завтра. Для начала надо посмотреть, как Ян Облак будет себя чувствовать, как пройдет для него тренировка".