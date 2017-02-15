Бавария — Арсенал. Накануне

21:45, Мюнхен, Альянц Арена. Арбитр — Милорад Мажич (Сербия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Несмотря на первое место в группе, Канониры вновь получили убойного соперника на первой же стадии плей-офф ЛЧ, чем вызвали массу ироничных комментариев в свой адрес. Впрочем, именно сейчас шансы Арсенала на преодоление Баварии выглядят наиболее реальными по сравнению с прошлыми годы.

За 4 предыдущих сезона данные соперники встретились 3 раза и во всех случаях по сумме двух матчей сильнее оказались Ротен, причем дважды эти дуэли случались именно на стадии 1/8 финала: в розыгрыше 2012/13 мюнхенцы создали серьезный задел в гостях (3:1), после чего уступили дома (0:2), а год спустя история повторилась — победа Баварии на Эмирейтс (2:0) и спокойная ничья в Германии (1:1).

Невзирая на привычное лидерство в Бундеслиге, нынче Ротен не выглядят так устрашающе, как несколько лет назад. В новом календарном году команда Карло Анчелотти хоть и добыла 10 очков из 12-ти возможных в чемпионате, но оставила двоякое впечатление, ведь все победы были очень натужными, да еще и против далеко не самых сильных команд: Фрайбург — 2:1, Вердер — 2:1, Ингольштадт — 2:0, когда два гола были забиты после 90-й минуты.

Пусть Канониры также не могут похвастаться стабильно мощной игрой в последних встречах (домашнее поражение от Уотфорда со счетом 1:2 и фиаско на Стэмфорд Бридж), но от них уже давно не ждут борьбы за чемпионство в Премьер-лиге, а задачу попадания в топ-4 Арсенал выполняет исправно.

С точки зрения кадров с обеих сторон потери выглядят равноценно. Анчелотти не сможет рассчитывать на Боатенга и Рибери, а Венгер — на Рэмси и Касорлу. Дебюши и Саного выносим за скобки ввиду их слабого отношения к основе. Собственно, то же актуально и для Лукаса Переса, пропустившего вчерашнюю тренировку.

Понятно, что со столь мощным подбором игроков с обеих сторон несколько повреждений выглядят далеко не критично. У Баварии Боатенга заменит Мартинес, а на позицию Рибери претендуют сразу несколько исполнителей, но шансы Мюллера выглядят наиболее предпочтительным. А ведь надо еще в центре поля сделать выбор между Киммихом и Алькантарой.

Ротен выглядят сильнее своего оппонента именно в опорной зоне, где в последнее время у Арсенала лишь Кокелен играет более-менее регулярно. Эльнени только недавно вернулся с африканского первенства, Джака умудряется бить рекорды по дисквалификациям, а Касорла традиционно травмирован. Другое дело — линия атаки, куда недавно добавились вернувшиеся из лазарета Уэлбек и Уолкотт, но стабильно основными являются лишь двое — Санчес и Езил, а дальше предугадать выбор Венгера очень непросто.

Нынешняя Бавария находится не в том состоянии, чтобы так же легко расправиться с Канонирами, как в последней очной встрече (5:1), поэтому наверняка будет осторожничать, хотя и постарается доминировать. Учитывая турнирную стратегию, минимальное поражение станет для Арсенала положительным результатом, а особенно, если лондонцы хотя бы раз поразят ворота Нойера.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер — Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба — Алонсо, Тиаго, Видаль — Мюллер, Роббен — Левандовски

Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Эльнени, Кокелен — Уолкотт, Езил, Окслейд-Чемберлен — Санчес

Не сыграют: Боатенг, Рибери — Рэмси, Касорла, Дебюши, Саного

Под вопросом: Лукас Перес (Арсенал)

Слова

Карло Анчелотти, тренер Баварии:

"Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужен характер и удача, но, прежде всего, смелость. Мы не будем концентрироваться на том, чтобы не пропустить, но хотим контролировать ситуацию, так как в Арсенале собраны быстрые игроки. Арсен Венгер — опытный специалист, сильная личность, стиль игры его команды радует глаз. Я очень его уважаю. Нам нужно все, чтобы создать проблемы сопернику".

Арсена Венгер, тренер Арсенала:

"Нам нужно забыть предыдущие встречи с Баварией и сосредоточиться на нынешней. Мы уже не раз сталкивались с этой командой, и всегда ее целью была победа в Лиге чемпионов. Арсенал способен на многое, тем более, у нас есть преимущество в виде ответного матча дома, но оно ничего не будет значить, если в гостях мы сыграем плохо.

Я ожидаю, что Бавария традиционно будет доминировать. Соперник будет большую часть игрового времени с мячом, проводя скоростные атаки. Нам нужно продемонстрировать высокую эффективность. Оспина будет играть в воротах, потому что качество его выступлений на групповой стадии обеспечило наше попадание в плей-офф".