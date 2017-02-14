Бенфика — Боруссия Дортмунд. Накануне

21:45, Лиссабон, Эштадиу да Луж, Арбитр — Никола Риццоли.

Сегодня в Лиссабоне состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Бенфикой и дортмундской Боруссией. Шмели, забив 21 гол в шести матчах группового этапа, установили новый рекорд результативности самого престижного европейского турнира на этом раунде. Классная игра на групповой стадии позволила подопечным Томаса Тухеля занять первое место в группе F, оставив позади себя мадридский Реал. Бенфика заняла вторую строчку в группе В, пропустив вперед себя Наполи. При этом, Орлы набрали всего лишь восемь очков – меньше всего среди всех участников плей-офф.

Статистика домашних матчей Бенфики против немецких команд, в принципе, должна радовать болельщиков клуба – в четырех последних встречах было три победы и одна ничья. Всего же, лиссабонцы выиграли 10 домашних матчей против немецких клубов, 8 раз сыграли вничью и лишь дважды проиграли. Что касается Боруссии, то у дортмундцев был успешный опыт выступлений против португальским команд в прошлом сезоне ЛЧ – на этой же стадии был пройден Порту, а в группе повержен Спортинг.

Что касается нынешних состояний команд. Боруссию продолжает лихорадить – на выходных Жжелто-черные умудрились проиграть главному аутсайдеру чемпионата Германии – Дармштадту (1:2). Это поражение стало настоящим апогеем кризиса Шмелей. Руководство клуба уже заявило, что ничего, кроме как, возможно, третьего места в Бундеслиге в этом сезоне команде не светит, а Томас Тухель признал, что его ребята реально играли хуже своих соперников.

Бенфика идет на первом месте в португальской Примейере. Однако, Порту отстает от команды Руи Витории всего на один балл и дает расслабиться Орлам. Последние два матча Бенфика без проблем выиграла с одинаковым счетом 3:0, у Ароки и Насьоналя соответственно.

Прекрасно проведенный групповой этап в исполнении Боруссии делает фаворитом этого поединка именно их. Но, нынешняя форма немецкой команды вызывает огромные сомнения, потому есть большая вероятность, что этот статус не будет оправдан. Да и Бенфика, опять-таки, хорошо играет в еврокубках на Эштадиу да Луж. Очевидно, что явного фаворита в этой встрече нет. Вне сомнений, это будет упорнейший поединок двух бывших победителей Лиги чемпионов (единственная подобная пара на этой стадии ЛЧ). Встреча вполне может сложиться из мельчайших деталей. Кто лучше воспользуется ошибками соперника, тот и окажется победителем. Что возьмет верх – мощная атака Дортмунда или дисциплинированная оборона и сбалансированная игра Бенфики, пожалуй, вот главная интрига этого матча.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Эдерсон – Нельсон Семеду, Луизао, Линделёф, Элизеу – Фейса, Пицци – Сальвио, Черви – Жонас, Митроглу

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Бартра, Шмельцер – Вайгль – Кастро, Геррейру – Дембеле, Обамеянг, Ройс

Не сыграют: Гримальдо, Лопес – Бендер, Гетце, Шахин, Исак

Под вопросом: Сальвио – Пищек, Роде, Шмельцер

Слова:

Руй Витория, главный тренер Бенфики:

"Нам предстоит сложнейший матч против сильной команды. Безусловно, нам будет очень трудно. Моя команда собирается быть амбициозной и решительной. Также мы уверенны в своих способностях.

Это будет первая игра двухматчевого противостояния и мы должны быстро обозначить для себя сильные и слабые стороны наших оппонентов".

Томас Тухель, главный тренер Боруссии Д:

"Мы очень ждем этого матча и надеемся показать свой лучший футбол. Надо сохранять уверенность и стройность и понимать, что обязательно будут отрезки, когда мы будем доминировать".

"Это серьезный вызов — играть в плей-офф против такой великой и гордой команды, как "Бенфика". Они показывают комбинационную игру в атаке и компактно действуют в обороне".