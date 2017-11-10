Неймар предпочитает победу в Лиге чемпионов с ПСЖ Золотому мячу

Нападающий парижан Неймар считает своей главной целью победу в самом престижном европейском клубном турнире в составе парижан.

25-летний бразилец уже поднимал над головой "ушастый" кубок в сезоне 2014-2015, при этом Золотой мяч Неймару пока не покорился.

Тем не менее, форвард ПСЖ предпочитает еще раз выиграть Лигу чемпионов со своим нынешним клубом, чем получить титул лучшего игрока Европы.

"Золотой мяч – это моя мечта и моя цель, однако это не тот трофей, на котором я сконцентрирован больше всего в данный момент. — сказал Неймар в интервью клубному журналу ПСЖ.

"В первую очередь мы должны думать о командном успехе. Все игроки Парижа хотят выиграть Лигу чемпионов".

"Я благодарен Богу за то, что уже побеждал в этом турнире. Я знаю каково это, и теперь хочу ощутить то же самое с ПСЖ", — подытожил бразилец.

В данный момент парижане обеспечили себе выход в плей-офф, забив 17 голов в 4 поединках группового этапа, и при этом не пропустив ни разу.