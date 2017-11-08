Фред и Степаненко — в топ-10 работоспособных игроков Лиги чемпионов

Полузащитники Шахтера Фред и Тарас Степаненко среди лидеров по пробегу за матч в самом престижном европейском клубном турнире.

После 4-х матчей группового этапа Лиги чемпионов хавбеки Шахтера входят в десятку игроков, которые пробежали наибольшее количество метров.

Как подчитал официальный сайт УЕФА, бразилец Фред является третьим по данному показателю среди всех игроков турнира, преодолев на данный момент 47036 метров. Что касается Тараса Степаненко, то украинский хавбек занимает в рейтинге 6 место, пробежав 46685 метров.

Лидером же в этом компоненте является полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне, который за четыре матча набегал 48052 метра.

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