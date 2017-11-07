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Баллак: Боруссия Д — не уровень Лиги чемпионов

07 ноября 2017

getty images

Прославленный немецкий футболист Михаэль Баллак прокомментировал неудачи дортмундской команды.

Экс-полузащитник сборной Германии и мюнхенской Баварии Михаэль Баллак раскритиковал дортмундскую Боруссию за игру в обороне.

"Боруссия обладает большим количеством замечательных футболистов, эта команда способна создавать голевые моменты, они демонстрируют неплохую игру. Но вот в защите у них есть проблемы.

Для меня Боруссия — не является командой уровня Лиги чемпионов", — цитирует Баллака немецкое интернет-издание Sport1.

На подобные слова Баллака подтолкнули последние неудачи "шмелей". В Лиге чемпионов они имеют всего два очка после четырех матчей (не сумели обыграть АПОЕЛ), а в последнем туре Бундеслиги проиграли Баварии 1:3.

 
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