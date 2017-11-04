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-
21 ноября
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Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
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-
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22 ноября
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-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
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Вальверде: В этом розыгрыше Лиги чемпионов английские команды сильнее испанских

04 ноября 2017

Эрнесто Вальверде, Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде оценил выступление представителей Англии в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира.

В данный момент участие в плей-офф Лиги чемпионов обеспечили четыре команды, две из которых (Тоттенхэм и Манчестер Сити) – представители АПЛ.

Помимо этого, отличные шансы на выход в следующий этап имеют Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

По мнению главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде, в нынешнем сезоне команды Премьер-лиги выглядят сильнее, нежели команды Ла Лиги.

"В последние годы английские клубы не доминировали в Лиге чемпионов, однако они вернули себе былые позиции", — сказал Вальверде.

"Я намеревался сказать, что и в Лиге Европы они не добивались успеха, а затем вспомнил, что МЮ стал чемпионом этого турнира в прошлом сезоне".

"Английские клубы имеют большие финансовые возможности и серьезных игроков в своих составах, а также великую историю. Это не означает, что испанские клубы уступают им, в прошлом сезоне команды Примеры были сильнее. В нынешнем же розыгрыше Лиги чемпионов сильнее английские команды", — поведал Эрнесто.

В данный момент возглавляемая Вальверде Барселона с 10 очками в активе лидирует в группе D и близка к тому, чтобы оформить выход в следующую стадию турнира.

Источник: Goal.com

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