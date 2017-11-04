Вальверде: В этом розыгрыше Лиги чемпионов английские команды сильнее испанских

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде оценил выступление представителей Англии в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира.

В данный момент участие в плей-офф Лиги чемпионов обеспечили четыре команды, две из которых (Тоттенхэм и Манчестер Сити) – представители АПЛ.

Помимо этого, отличные шансы на выход в следующий этап имеют Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси.

По мнению главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде, в нынешнем сезоне команды Премьер-лиги выглядят сильнее, нежели команды Ла Лиги.

"В последние годы английские клубы не доминировали в Лиге чемпионов, однако они вернули себе былые позиции", — сказал Вальверде.

"Я намеревался сказать, что и в Лиге Европы они не добивались успеха, а затем вспомнил, что МЮ стал чемпионом этого турнира в прошлом сезоне".

"Английские клубы имеют большие финансовые возможности и серьезных игроков в своих составах, а также великую историю. Это не означает, что испанские клубы уступают им, в прошлом сезоне команды Примеры были сильнее. В нынешнем же розыгрыше Лиги чемпионов сильнее английские команды", — поведал Эрнесто.

В данный момент возглавляемая Вальверде Барселона с 10 очками в активе лидирует в группе D и близка к тому, чтобы оформить выход в следующую стадию турнира.