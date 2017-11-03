Нелепая симуляция Каземиро, которая взорвала сеть
03 ноября 2017
В матче Тоттенхэм — Реал (3:1) Каземиро провел не самый выдающийся матч, но, тем не менее, один эпизод с участием бразильца особенно запомнился болельщикам.
Во время борьбы с оппонентом Каземиро почувствовал касание и попятился назад, потеряв равновесие. Фанаты Тоттенхэма уже успели окрестить этот эпизод "борьбой Каземиро с человеком-невидимкой, потянувшим того за руку".
Ранее защитник Эйбара назвал Каземиро хулиганом из ночного клуба.