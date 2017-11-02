Лига чемпионов: король обводок — Неймар, лучший в единоборствах — Сауль

Предлагаем вашему вниманию данные InStat Index по итогам четырех туров группового раунда Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Неймар лидирует в нынешнем групповом этапе Лиги чемпионов по количеству обводок: 68 всего и в среднем 16,1 за матч. Он же отдал больше всех острых передач: 37 (8,7 за матч) – сообщает InStat.

А лучший по выигранным единоборствам – полузащитник Атлетико Сауль: 54 (12,8 за матч), но по количеству отборов он уступает еще одному "испанцу" — опорнику Реала Каземиро – 5,7 за матч.

Чаще всех делится мячом с партнерами полузащитник Барселоны Серхио Бускетс: 403 передачи в четырех турах, больше сотни за матч.

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