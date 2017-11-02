Шахтер — Фейеноорд: статистика от Instat

Представляем вашему вниманию данные Instat Index по матчу Шахтер — Фейеноорд.

По данным Instat, команды практически поровну владели мячом – 53/47 в пользу Шахтера. При этом "горняки" нанесли 19 ударов по воротам (7 в створ), а Фейеноорд – 11 (6).

Шахтер провел 81 атаку, 18 из которых завершились ударами по воротам, Фейеноорд – 73 (11).

Немного чаще выигрывал единоборства Фейеноорд – 51% против 49. Среди игроков лучшими в единоборствах были Риджесиано Хапс, Стивен Бергейс и Иван Ордец (по 10 выигранных).

Лучший игрок Шахтера в этом матче Марлос 7 раз шел в обводку, из которых 5 – успешно. Лидер среди игроков Фейе – Стивен Бергейс, 6/4. Кроме того, украинец лидирует по количеству отборов среди "горняков" – три, наряду с Тарасом Степаненко. В составе нидерландской команды выделился Карим Эль-Ахмади с 4 отборами.

Напомним, УЕФА включил Марлоса в список претендентов на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов.

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