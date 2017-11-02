Гвардиола: Наполи — лучшая команда мира в игре накоротке

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не устает осыпать комплиментами своих соперников.

Ман Сити в 4-м туре Лиги чемпионов обыграл Наполи на выезде – 4:2, хотя и пропустил первым.

"Прямо сейчас Наполи – лучшая команда мира в игре накоротке. Неаполитанцы продемонстрировали характер, когда сделали счет 2:2, и хотя у Хосе Кальехона был момент, мы показали заряженность на победу", — заявил Гвардиола.

"Я прекрасно понимаю, какую команду нам удалось обыграть здесь. Мне очень приятно смотреть за игрой Наполи. Нам пришлось очень тяжело в первом тайме. Надеюсь, игроки неаполитанцев будут здоровы, потому что футбол нуждается в таких командах, как Наполи".

Стоит отметить, что левый защитник итальянской команды Фаузи Гулам порвал крестообразные связки колена в игре против Сити.

На этом комплименты от Гвардиолы не прекратились.

"Я очень счастлив, ведь мы обыграли такую команду! Игра Наполи – нечто особенное. В первые 20 минут нам было тяжко, но в то же время как зритель я говорил: "Вау, как хорошо они играют! Как же здорово, когда обе команды хотят атаковать и создавать моменты!". Когда случаются подобные моменты, футбол прекрасен".

Ранее Гвардиола сказал, что Шахтер – одна из лучших команд, против которых он играл, а Наполи после первого матча назвал одной из лучших команд, которые он видел.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.