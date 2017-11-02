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-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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Эриксен: Могли забить и больше

02 ноября 2017

Кристиан Эриксен, Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен считает, что его команда выходит на новый для себя уровень.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм дома уверенно обыграл Реал со счетом 3:1.

Несмотря на отличный для "шпор" результат, автор одного из голов Кристиан Эриксен считает, что мадридцы могли увезти из Лондона куда больше пропущенных мячей.

"Мы сыграли как настоящие профессионалы", — сказал датчанин в интервью BT Sport.

"Если бы мы проявили больше хладнокровия, то могли бы забить и больше".

"Команда выходит на новый уровень. Отлично, что нам удалось завоевать путевку в плей-офф", — заключил Эриксен.

Благодаря победе над Реалом, Тоттенхэм стал одной из четырех команд, которые досрочно оформили выход в 1/8 турнира.

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