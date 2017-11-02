Эриксен: Могли забить и больше

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм дома уверенно обыграл Реал со счетом 3:1.
Несмотря на отличный для "шпор" результат, автор одного из голов Кристиан Эриксен считает, что мадридцы могли увезти из Лондона куда больше пропущенных мячей.
"Мы сыграли как настоящие профессионалы", — сказал датчанин в интервью BT Sport.
"Если бы мы проявили больше хладнокровия, то могли бы забить и больше".
"Команда выходит на новый уровень. Отлично, что нам удалось завоевать путевку в плей-офф", — заключил Эриксен.
Благодаря победе над Реалом, Тоттенхэм стал одной из четырех команд, которые досрочно оформили выход в 1/8 турнира.