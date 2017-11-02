Сарри: Горжусь, что создали много проблем для Ман Сити

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри поделился впечатлениями после поражения 2:4 от Ман Сити.

Наполи в 4-м туре Лиги чемпионов проиграл Ман Сити 2:4. Неаполитанцы вышли вперед благодаря голу Инсинье, но затем пропустили два гола от Николаса Отаменди и Джона Стоунза. "Партенопеи" сравняли счет усилиями Жоржиньо, однако после этого пропустили еще 2 мяча от Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.

"Нам противостояла большая команда, но мы здорово осложнили ей жизнь. Нам было тяжело перестроиться после потери Гулама, и в это время мы пропустили гол", — рассказал Сарри Mediaset Premium.

"Я расстроен, что мы пропустили после тех контратак, ведь мяч был у нас. Тем не менее, горжусь, что создали много проблем для Манчестер Сити".

Есть подозрения, что Гулам порвал крестообразные связки.

"Нелегко заменить Фаузи, это один из лучших левых защитников в Европе. Но у нас есть варианты".

После 4 туров у Наполи 3 очка и встречи с Шахтером и Фейеноордом впереди. Итальянский клуб еще сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого должен выиграть оба поединка, а Шахтер – проиграть.