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Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
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Инсинье: Наполи проиграл незаслуженно

02 ноября 2017

Лоренцо Инсинье, Getty Images

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье поделился мнением об игре команды в поединке против Манчестер Сити.

Неаполитанцы потерпели поражение на домашнем поле от Манчестер Сити (2:4) в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению одного из лидеров "партенопеи" Лоренцо Инсинье, итоговый результат является для его команды несправедливым.

"На мой взгляд, Наполи проиграл незаслуженно, если смотреть на нашу игру. Мы доминировали весомую часть матча против лучшей команды Европы", — передает слова Инсинье официальный сайт УЕФА.

"Если продолжим играть так же, то сохраним шансы на выход из группы".

"Голкипер соперника сделал потрясающий сейв после удара Кальехона. Вместо того чтобы повести 3:2, мы несколькими мгновениями позже оказались в положении отыгрывающихся. Об этом жалеем больше всего: упустили отличный момент и тут же были наказаны", — подытожил Лоренцо.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов команде из Неаполя будет противостоять донецкий Шахтер. Матч состоится 21 ноября.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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