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22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
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Почеттино: Мы были в ударе

02 ноября 2017

Маурисио Почеттино, Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче с мадридским Реалом.

В поединке 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "шпоры" дома уверенно обыграли Реал со счетом 3:1.

По итогам матча главный тренер команды Маурисио Почеттино остался доволен игрой своих подопечных и прогрессом команды.

"Чтобы обыграть Реал, ты должен показать свою лучшую игру. Мы были в ударе и поэтому добились такого результата", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

"Любой тренер анализирует различные стили игры, движения, возможности доставить сопернику проблемы. Перед матчем мы изучили Реал, а они нас. Главным было осложнить жизнь их обороне. Все мы видели, как соперник пытался забраться за спину нашим защитникам. То же пытались сделать и мы".

"Для меня главное то, что мы было конкурентоспособными на фоне одной из лучших команд мира. Мы играем против лучших соперников, а чтобы забраться на следующий уровень, мы должны побеждать и еще раз побеждать".

"Игроки должны хотеть сделать шаг вперед. Такие игры делают нас более заметными на футбольной карте Европы. В двух матчах с Реалом мы отлично сражались. Мы уже в плей-офф, и это главное. Мы продвинулись вперед по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что жребий будет нам благоволить", — подытожил Почеттино.

В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм сыграет на выезде против дортмундской Боруссии. Поединок состоится 21 ноября.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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