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-
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-
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-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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Пятов: В оставшихся поединках будем стремиться победить

02 ноября 2017

Андрей Пятов, ФК Шахтер

Вратарь Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о турнирном положении "горняков" после сыгранных 4 туров Лиги чемпионов.

Накануне Шахтер дома расправился с Фейеноордом со счетом 3:1.

Теперь "горняков" ожидают поединки с Наполи и Манчестер Сити, которые решат, сможет ли украинская команда пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам вратаря Шахтера Андрея Пятова, в оставшихся играх дончане настраиваются на победу.

"Во всех матчах стараемся контролировать мяч, выходить через пас из обороны в атаку. Именно так действовали с Наполи, МанСити и в двух встречах с Фейеноордом, это наш стиль".

"Считаю, в пропущенном голе виноваты сами. Хорошо, что быстро среагировали, забили дважды и в итоге взяли важные три очка".

"Шахтер всегда ставит перед собой максимальные задачи, потому в оставшихся поединках будем стремиться победить".

"Нужно удачно сыграть в Неаполе, тогда можно говорить о выходе в следующий раунд. Все зависит от нас. Благодарим болельщиков, которые в такую погоду пришли поддержать команду", — цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграют на выезде против Наполи. Матч состоится 21 ноября.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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