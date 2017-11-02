Пятов: В оставшихся поединках будем стремиться победить

Вратарь Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о турнирном положении "горняков" после сыгранных 4 туров Лиги чемпионов.

Накануне Шахтер дома расправился с Фейеноордом со счетом 3:1.

Теперь "горняков" ожидают поединки с Наполи и Манчестер Сити, которые решат, сможет ли украинская команда пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам вратаря Шахтера Андрея Пятова, в оставшихся играх дончане настраиваются на победу.

"Во всех матчах стараемся контролировать мяч, выходить через пас из обороны в атаку. Именно так действовали с Наполи, МанСити и в двух встречах с Фейеноордом, это наш стиль".

"Считаю, в пропущенном голе виноваты сами. Хорошо, что быстро среагировали, забили дважды и в итоге взяли важные три очка".

"Шахтер всегда ставит перед собой максимальные задачи, потому в оставшихся поединках будем стремиться победить".

"Нужно удачно сыграть в Неаполе, тогда можно говорить о выходе в следующий раунд. Все зависит от нас. Благодарим болельщиков, которые в такую погоду пришли поддержать команду", — цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов "горняки" сыграют на выезде против Наполи. Матч состоится 21 ноября.