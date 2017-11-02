Степаненко: Нужно набрать одно очко, но впереди две самые сложные игры

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды в поединке против Фейеноорда.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "горняки" добыли важнейшую победу над роттердамской командой (3:1), которая позволила им вплотную приблизиться к выходу в плей-офф.

Теперь дончанам осталось набрать всего одно очко в двух оставшихся поединках для того, чтобы гарантировать себе выход из группы, однако сделать это будет очень непросто – считает Тарас Степаненко.

"Обычно Фейеноорд не отходит от своей привычной тактики и схемы. Мы это знали, потому пытались ликвидировать их сильные стороны", — сказал украинский хавбек.

"Не знаю полностью ли у нас это получилось, но, я думаю, мы сыграли здорово".

"Теперь остались две самые тяжелые игры. Чтобы выходить дальше и ни от кого не зависеть, нам нужно набрать минимум одно очко".

"В каком именно из матчей у нас будет больше шансов сделать это я сказать не могу, ведь это футбол. Мы попытаемся", — подытожил Степаненко.

В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер отправится в гости к Наполи. Поединок состоится 21 ноября.

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