Наши оценки. Шахтер — Фейеноорд

Football.ua оценивает действия игроков Шахтера в матче четвертого тура Лиги чемпионов с Фейеноордом.

Андрей Пятов — 6.0. Отыграл на своем привычном уровне. Пропущенный гол вряд ли можно хоть малейшим образом поставить в вину голкиперу горняков, да и в концовке встречи Андрей уверенно сыграл на выходе.

Богдан Бутко — 6.0. До перерыва правый защитник дончан нередко уступал в единоборствах своему оппоненту Хепсу, однако во втором тайме действовал более уверенно. Запомнился несколькими подключениями к атакам, к тому же неплохо проявил себя в разрушении потенциально опасных выпадов голландцев.

Иван Ордец — 6.0. Оценка центрбеку могла бы быть и более высокой, но ее несколько снизил эпизод с пропущенным голом. И хотя Йоргенсена упустил не Иван, а страховавшие его партнеры, все равно часть вины лежит на Ордеце, ведь именно из его зоны мяч оказался в воротах Пятова. Был традиционно старателен в созидании, особенно при стандартах. На 36-й минуте едва не записал себе в актив голевую передачу, но его подрезкой не сумел воспользоваться Феррейра, а за 15 минут до финального свистка опасно, но немного неточно, пробивал головой после корнера слева.

Давид Хочолава — 6.0. Грузин отыграл довольно неплохо. Гости регулярно проигрывали ему позиционную и силовую борьбу, правда в эпизоде с пропущенным голом именно Давид дал возможность Бергейсу сделать идеальный по точности навес на Йоргенсена. В остальном претензий к действиям центрального защитника нет.

Исмаили — 5.5. Начал просто великолепно, когда в дебюте встречи едва не открыл счет. Бразильцу чуть не повезло: мяч прошел совсем рядом с целью. В дальнейшем был активен в атакующих вылазках, однако тот самый эпизод с пропущенным мячом, по сути, сформировался на левом фланге обороны горняков, а это, как ни крути, вотчина 31-го номера дончан.

Тарас Степаненко — 6.0. Как всегда, претензий к самоотдаче опорника Шахтера нет и быть не может. Регулярно находился в самой гуще борьбы на центральном плацдарме, но без мелких огрехов все же не обходилось. Несколько раз хавбеки Фейеноорда переигрывали Тараса, но, в общем и целом, свою порцию похвалы за матч он заслужил.

Фред — 6.0. Бразилец был не таким активным в центре, каким его привыкли видеть, однако свою лепту в итоговый успех горняков все же внес. Старался регулировать игру в центре поля, правда выходило это только периодами.

Марлос — 7.0. Однозначно, лучший игрок матча. Два гола-красавца, забитые украинским бразильцем предопределили победу Шахтера. Именно Марлос эффектным ударом вывел свою команду вперед, а его второй мяч, забитый в середине второго тайма, фактически похоронил интригу в матче. Как всегда, смело шел в обыгрыш, регулярно обострял ситуацию у ворот соперника.

Тайсон — 6.0. Быстроногий бразилец был в меру активен, однако в этот день солировали другие его партнеры. Между тем, именно капитан горняков стал одним из организаторов первого гола своей команды: после его активных действий Бернард вывел на ударную позицию Феррейру, и счет сравнялся. В остальном действовал в привычном для себя ритме.

Бернард — 6.5. Один из лучших игроков на поле в этот вечер. Миниатюрный хавбек по-настоящему затерзал оборону голландцев, не забывая исполнять стандартные положения. После углового в его исполнении Феррейра проверил на прочность перекладину, а дальний удар бразильца с огромным трудом отразил Джонс. В моменте с первым голом принял самое активное участие: фактически на его счету голевая передача.

Факундо Феррейра — 6.5. Гол и голевая передача – чем не показатель эффективной игры аргентинского форварда?! Именно Факундо вовремя сравнял счет, добив мяч в сетку со второй попытки. В середине второго тайма отдал голевую передачу на Марлоса, который, как оказалось, установил окончательный счет в матче. Незадолго до ухода на перерыв обязан был оформлять дубль, но со второго этажа попал в каркас ворот.

Алан Патрик — 5,5. За 20 минут, проведенных на поле, отметился немалым количеством брака в передачах, да и в единоборствах с оппонентами не преуспел. Несколько скрасил общее впечатление от игры полузащитника его мощный выстрел со средней дистанции, отраженный голкипером гостей.

Дентиньо провел на поле каких-то пару минут и на оценку не наиграл.

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