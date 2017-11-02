Защитник Шахтера Богдан Бутко поделился своим мнением о матче против Фейеноорда (3:1).

"Хорошо, что удалось быстро забить два гола в ответ на пропущенный. Потом было полегче. Забили два гола и контролировали игру. Моментов много создавали, выбегали в контратаки. Считаю, хорошо сыграли. Все довольны, ведь есть очередная победа в Лиге чемпионов. У нас теперь 9 очков", — сказал Богдан Бутко.

"Фейеноорд не удивил. Ожидали такой игры. Дома они нас больше прессинговали, а тут отходили к своим воротам больше".

"Снег по время игры? Не было видно другую половину поля, но для нас снег привычен".

"Думаю, в Неаполе в следующем туре будет очень сложно, ведь им нужна будет только победа. Мы будем пытаться сделать так, как для нас лучше. Будем играть на победу, ведь Шахтер такая команда, что никогда не пытается играть на ничью", — заявил Бутко.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Фейеноорд.