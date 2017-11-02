Хочолава: Все понимают, что до выхода в плей-офф осталось совсем чуть-чуть

Защитник Шахтера прокомментировал победу Шахтера над Фейеноордом в матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Самое главное, что после пропущенного мяча никто не растерялся, а сразу пошли в атаку и отыгрались

Пропущенный мяч? Мне кажется, в этом моменте тактически все правильно сыграли. Техническое мастерство у Никласа Йоргенсена на уровне, он очень хорошо головой играет. Конечно, после того как мы пропустили, мы хотели быстро сравнят счет. Хорошо, что там удалось это сделать быстро.

У Фейеноорда по статистике больше ударов? Ну, тут все логично. Они во втором тайме отставали в счете, им надо было забивать. Но и мы создавали моменты.. Да, они большими силами шли вперед, но мне кажется, они часто били по воротам с невыгодных позиций.

Я не могу говорить, что мы имеем сегодня все шансы сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Еще есть игры, где может решиться судьба путевки. Сегодня мы впереди Наполи, возможно, в матче против них нас устроить и ничья, но они не сделают все, чтобы этой ничьей не было.

Мы будем стараться брать в каждой игре по три очка. Где получится, там и будем благодарны судьбе. Сейчас в команде все рады победе, но реагируют все сдержанно. Все понимают, что до выхода в плей-офф осталось совсем чуть-чуть.

Фейеноорд? Ну, они в принципе ничего нового не преподнесли. Они играли так, как нас к игре готовил тренерский штаб. Сегодня нам было легче играть, знали что они могут предложить", — сказал Хочолава после победы на Фейеноордом.

Напомним, матч Шахтер — Фейеноорд закончился со счетом 3:1.