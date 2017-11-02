Ман Сити помог Шахтеру, обыграв Наполи

Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде оказались сильнее Наполи.

Наполи открыл счет усилиями Инсинье, но уже через 13 минут на табло светились единички. Подопечные Маурицио Сарри нашли в себе силы отыграться после второго гола (забил Стоунз), но были уже бессильны, когда Серхио Агуэро забивал третий мяч во встрече. Уже в добавленное время Стерлинг воспользовался моментом и довел количество голов Сити в этом матче до 4.

Наполи – Манчестер Сити 2:4

Голы: Инсинье, 21, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – Отаменди, 34, Стоунз, 48, Агуэро, 69, Стерлинг (90+2)

Наполи: Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам (Маджо, 31) – Аллан (Рог, 75), Жоржиньо (Унас, 82), Гамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Ман Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Отаменди, Делф – Фернандиньо – Стерлинг, де Брюйне, Гюндоган (Д. Силва, 71), Сане (Жезус, 90) – Агуэро (Б. Силва, 76).

Предупреждения: Кулибали, Мертенс – Отаменди.