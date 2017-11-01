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-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
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-
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22 ноября
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22 ноября
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Тоттенхэм прервал 30-матчевую серию Реала без поражений на групповом этапе ЛЧ

01 ноября 2017

Реал, Getty Images

Реал потерпел выездное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм дома обыграл мадридский Реал со счетом 3:1.

Таким образом, "бланкос" потерпели поражение на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с 24-го октября 2012-го года, когда на выезде уступили дортмундской Боруссии со счетом 1:2.

С тех пор Реал выиграл 22 и сыграл вничью 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов, так что "шпорам" удалось прервать 30-матчевую серию "королевского клуба" без поражений.

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