Тоттенхэм прервал 30-матчевую серию Реала без поражений на групповом этапе ЛЧ

Реал потерпел выездное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм дома обыграл мадридский Реал со счетом 3:1.

Таким образом, "бланкос" потерпели поражение на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с 24-го октября 2012-го года, когда на выезде уступили дортмундской Боруссии со счетом 1:2.

С тех пор Реал выиграл 22 и сыграл вничью 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов, так что "шпорам" удалось прервать 30-матчевую серию "королевского клуба" без поражений.

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