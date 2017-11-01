Порту взял реванш у Лейпцига

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Порту обыграл РБ Лейпциг и вышел на второе место в группе G.

В поединке против Лейпцига Порту настраивался только на победу, поскольку при ином исходе шансы "драконов" на продолжение выступлений в Лиге чемпионов становились бы довольно призрачными. Исходя из этого португальцы и действовали на протяжении всего матча, хотя соперник старался, и не без успеха, отвечать ударом на удар.

В итоге ударов по воротам больше нанесли хозяева, и в итоге количество перешло в качество. На три мяча, забитых Эррерой, Данилу и Макси Перейрой, Лейпциг ответил лишь одним – Вернера. С учетом того, что Бешикташ ранее разделил очки с Монако, пока ни одна из команд не потеряла надежду продолжить борьбу за трофей Лиги чемпионов.

Порту – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Эррера, 13, Данилу, 62, Макси Перейра, 90+3 – Вернер, 48

Порту: Жозе Са – Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллес – Корона (Макси Перейра, 72), Эррера, Данилу, Браими (Рейес, 89) – Марега (Андре, 13), Абубакар.

РБ Лейпциг: Гулаши – Бернардо, Орбан, Упамекано, Халстенберг (Клостерманн, 46) — Кампль, Кейта – Форсберг, Сабитцер, Брума (Вернер, 46) – Огюстен (Поульсен, 75)

Предупреждения: Данилу — Халстенберг, Огюстен, Сабитцер

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