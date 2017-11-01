Тоттенхэм разобрался с Реалом

Подопечные Маурисио Почеттино провели образцовый матч и одержали закономерную победу над Реалом (3:1).

В одном из центральных поединков 4-го тура Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм принимал мадридский Реал, две недели назад коллективы встречались в Испании и не сумели выявить победителя, сыграв в результативную ничью 1:1. Команда, одержавшая победу в отчетном поединке, почти наверняка обеспечила бы себе выход в плей-офф с первого места.

С первых минут матча Реал захватил игровое и территориальное преимущество, оккупировав чужую половину поля. Гости нанесли несколько ударов по воротам Льориса, но так и не смогли по-настоящему потревожить французского голкипера. Хозяева выдержали стартовый натиск подопечных Зидана и далее контролировали ход игры вплоть до окончания встречи.

Футболисты Тоттенхэма несколько раз пробивали по воротам, но все эти попытки серьезными назвать сложно, Зато первая же содержательная атака лондонцев привела к забитому голу — на 27-й минуте Уинкс выполнил заброс на активного Триппьера, Киран в касание прострелил во вратарскую площадь, а Алли переправил мяч в сетку, отпраздновав свой дебют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забитым голом — 1:0. Гости пытались сравнять счет до перерыва, заработали большое количество угловых, но ни один из них не привел к угрозе воротам Тоттенхэма. "Шпоры" же могли уйти на перерыв, ведя в счете в два забитых мяча — Сиссоко нанес корявый удар после флангового прострела, мяч отлетел к Кейну, Харри пробил мимо Касильи, но Рамос пришел на помощь голкиперу и спас свои ворота.

После возобновления игры Реал заселился на чужой половине поля в попытках забить быстрый гол, но испанской команде не удавалось вскрыть оборону соперника. На 56-й минуте хозяева перехватили мяч и убежали в контратаку, Алли вышел на ударную позицию и пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч по пути задел Рамоса и влетел в сетку — 2:0. После забитого гола Тоттенхэм не закрылся на своей половине поля и не стеснялся атаковать. Правда, свой следующий гол подопечные Почеттино забили не в ходе позиционной атаки, а еще одной контратаки — на 65-й минуте Алли перехватил мяч, отпасовал на Кейна, который дождался забегания Эриксена и поделился мячом с Кристианом, а датчанин легко переиграл Касилью — 3:0. Мало кто сомневался, что Тоттенхэм упустит победу в таком матче.

Доведя счет до разгромного, "шпоры" успокоились и опустились на свою половину поля, футболисты Реала отчаянно пытались спасти игру и наконец-таки сумели забить гол — на 80-й минуте Марсело прострелил во вратарскую площадь, Майораль оставил мяч Роналду, а португалец вколотил его в сетку — 3:1. До окончания поединка гости пытались забить еще, но мяч после ударов Каземиро и Роналду становился легкой добычей для Льориса. Тоттенхэм спокойно довел матч до логического завершения и отпраздновал важнейшую победу над действующим обладателем кубка Лиги чемпионов. "Шпоры" теперь единолично возглавляют квартет Н и, скорее всего, выйдут в плей-офф с первого места.

В 5-м туре Реал сыграет с кипрским АПОЭЛом, а Тоттенхэму предстоит непростой выезд в Дортмунд в гости к местной Боруссии.

Тоттенхэм - Реал 3:1

Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65 — Роналду, 80

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд (Сиссоко, 24), Санчес, Вертонген — Дайер, Уинкс (Дембеле, 66) — Триппьер, Эриксен, Алли, Дэвис — Кейн (Льоренте, 79)

Реал: Касилья — Хакими, Рамос, Начо Фернандес, Марсело — Модрич (Эрнандес, 81), Каземиро, Кроос — Иско (Майораль, 74), Бензема (Асенсио, 74), Роналду

Предупреждения: Дембеле — Рамос