Базель
1
ЦСКА М
2
31 октября
21:45
Манчестер Юнайтед
2
Бенфика
0
31 октября
21:45
ПСЖ
5
Андерлехт
0
31 октября
21:45
Селтик
1
Бавария
2
31 октября
21:45
Атлетико
1
Карабах
1
31 октября
21:45
Рома
3
Челси
0
31 октября
21:45
Спортинг Л
1
Ювентус
1
31 октября
21:45
Олимпиакос
0
Барселона
0
31 октября
21:45
Бешикташ
1
Монако
1
01 ноября
19:00
Севилья
2
Спартак М
1
01 ноября
21:45
Ливерпуль
3
Марибор
0
01 ноября
21:45
Шахтер
3
Фейеноорд
1
01 ноября
21:45
Наполи
2
Манчестер Сити
4
01 ноября
21:45
Порту
3
РБ Лейпциг
1
01 ноября
21:45
Тоттенхэм
3
Реал Мадрид
1
01 ноября
21:45
Боруссия Д
1
АПОЭЛ
1
01 ноября
21:45
Спартак М
-
Марибор
-
21 ноября
19:00
Бешикташ
-
Порту
-
21 ноября
19:00
Севилья
-
Ливерпуль
-
21 ноября
21:45
Манчестер Сити
-
Фейеноорд
-
21 ноября
21:45
Наполи
-
Шахтер
-
21 ноября
21:45
Монако
-
РБ Лейпциг
-
21 ноября
21:45
АПОЭЛ
-
Реал Мадрид
-
21 ноября
21:45
Боруссия Д
-
Тоттенхэм
-
21 ноября
21:45
ЦСКА М
-
Бенфика
-
22 ноября
19:00
Карабах
-
Челси
-
22 ноября
19:00
Базель
-
Манчестер Юнайтед
-
22 ноября
21:45
Андерлехт
-
Бавария
-
22 ноября
21:45
ПСЖ
-
Селтик
-
22 ноября
21:45
Атлетико
-
Рома
-
22 ноября
21:45
Ювентус
-
Барселона
-
22 ноября
21:45
Спортинг Л
-
Олимпиакос
-
22 ноября
21:45

Тоттенхэм разобрался с Реалом

01 ноября 2017

радость игроков тоттенхэма,getty images

Подопечные Маурисио Почеттино провели образцовый матч и одержали закономерную победу над Реалом (3:1).

В одном из центральных поединков 4-го тура Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм принимал мадридский Реал, две недели назад коллективы встречались в Испании и не сумели выявить победителя, сыграв в результативную ничью 1:1. Команда, одержавшая победу в отчетном поединке, почти наверняка обеспечила бы себе выход в плей-офф с первого места.

С первых минут матча Реал захватил игровое и территориальное преимущество, оккупировав чужую половину поля. Гости нанесли несколько ударов по воротам Льориса, но так и не смогли по-настоящему потревожить французского голкипера. Хозяева выдержали стартовый натиск подопечных Зидана и далее контролировали ход игры вплоть до окончания встречи.

Футболисты Тоттенхэма несколько раз пробивали по воротам, но все эти попытки серьезными назвать сложно, Зато первая же содержательная атака лондонцев привела к забитому голу — на 27-й минуте Уинкс выполнил заброс на активного Триппьера, Киран в касание прострелил во вратарскую площадь, а Алли переправил мяч в сетку, отпраздновав свой дебют в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забитым голом — 1:0. Гости пытались сравнять счет до перерыва, заработали большое количество угловых, но ни один из них не привел к угрозе воротам Тоттенхэма. "Шпоры" же могли уйти на перерыв, ведя в счете в два забитых мяча — Сиссоко нанес корявый удар после флангового прострела, мяч отлетел к Кейну, Харри пробил мимо Касильи, но Рамос пришел на помощь голкиперу и спас свои ворота.

После возобновления игры Реал заселился на чужой половине поля в попытках забить быстрый гол, но испанской команде не удавалось вскрыть оборону соперника. На 56-й минуте хозяева перехватили мяч и убежали в контратаку, Алли вышел на ударную позицию и пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч по пути задел Рамоса и влетел в сетку — 2:0. После забитого гола Тоттенхэм не закрылся на своей половине поля и не стеснялся атаковать. Правда, свой следующий гол подопечные Почеттино забили не в ходе позиционной атаки, а еще одной контратаки — на 65-й минуте Алли перехватил мяч, отпасовал на Кейна, который дождался забегания Эриксена и поделился мячом с Кристианом, а датчанин легко переиграл Касилью — 3:0. Мало кто сомневался, что Тоттенхэм упустит победу в таком матче.

Доведя счет до разгромного, "шпоры" успокоились и опустились на свою половину поля, футболисты Реала отчаянно пытались спасти игру и наконец-таки сумели забить гол — на 80-й минуте Марсело прострелил во вратарскую площадь, Майораль оставил мяч Роналду, а португалец вколотил его в сетку — 3:1. До окончания поединка гости пытались забить еще, но мяч после ударов Каземиро и Роналду становился легкой добычей для Льориса. Тоттенхэм спокойно довел матч до логического завершения и отпраздновал важнейшую победу над действующим обладателем кубка Лиги чемпионов. "Шпоры" теперь единолично возглавляют квартет Н и, скорее всего, выйдут в плей-офф с первого места.

В 5-м туре Реал сыграет с кипрским АПОЭЛом, а Тоттенхэму предстоит непростой выезд в Дортмунд в гости к местной Боруссии.  

Тоттенхэм - Реал 3:1
Голы: Алли, 27, 56, Эриксен, 65 — Роналду, 80

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд (Сиссоко, 24), Санчес, Вертонген — Дайер, Уинкс (Дембеле, 66) — Триппьер, Эриксен, Алли, Дэвис — Кейн (Льоренте, 79)

Реал: Касилья — Хакими, Рамос, Начо Фернандес, Марсело — Модрич (Эрнандес, 81), Каземиро, Кроос — Иско (Майораль, 74), Бензема (Асенсио, 74), Роналду

Предупреждения: Дембеле — Рамос

Команды
 
 Rambler's Top100