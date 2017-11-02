Ван Бронкхорст: Считаю, что Фейеноорд сыграл в неплохой футбол

Главный тренер Фейеноорда Джованни Ван Бронкхорст прокомментировал игру своей команды в матче против Шахтера (3:1).

"Я считаю, что моя команда сегодня хорошо играла, мы создавали шансы, создавали моменты. Мы забили быстрый гол. К сожалению, затем мы быстро пропустили два гола, потом во втором тайме пропустили еще раз", — сказал Ван Бронкхорст на послематчевой пресс-конференции.

"У нас были шансы забить, к сожалению, не получилось. Мы старались сегодня заработать больше, чем ноль очков".

"Ассоциации с Украиной? Украина – прекрасная страна".

"Негативный результат отразится на моей тренерской карьере? Думаю, что не отразится. Лига чемпионов – это серьезный турнир, в котором победить крайне сложно. И такой команде как Фейеноорд тяжело добиться высоких результатов сейчас, но я считаю, что моя команда играла на достойном уровне".

"Результат? Ну, точно не позор, я считаю, что команда сыграла в неплохой футбол. К сожалению, нам не удалось достичь позитивного результата", — сказал Ван Бронкхорст.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Фейеноорд.

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